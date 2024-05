Acusa Helena Monzón un trato preferencial a Javier López en los juzgados; lo llaman “Señor Zavala”

Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura en 2010, preso acusado de feminicidio y violencia familiar, recibe un trato preferencial durante las audiencias, en las que incluso es llamado como “Señor Zavala”.

Así lo denunció Helena Monzón Pérez, quien tiene a su caro la defensa de su hermana Cecilia, expareja sentimental del político y víctima de feminicidio en mayo de 2022.

Mediante su cuenta de la red social “X”, y al terminar una audiencia del proceso penal por el delito de violencia familiar que se sigue en contra del priísta, la abogada denunció que este no es tratado como imputado sino como un personaje político.

“A Javier López ningún funcionario (salvó su Señoría que le llama acusado) le llama Javier López. Tampoco le llaman Javier López Zavala. No. Le llaman Zavala o Señor Zavala. Y ese es un problema, porque no lo tratan como un ciudadano, lo tratan como algo más, como un personaje político”, señaló.

Monzón indicó que, mientras cuenta con un título de abogada, a ella la llaman “señorita”.

“Eso sí, a mí me llaman señorita para que no se me olvide que ni mi edad, carrera o nada, me sacan de esa casilla”, dijo.