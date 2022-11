Acusa Carvajal soberbia en los morenistas de Puebla, pide hacer una reestructuración

El diputado federal por Morena Alejandro Carvajal pidió a sus correligionarios llevar a cabo una reestructuración del partido para competir en las elecciones de 2024 pues señaló que es necesario entender que la elección no tendrá las mismas condiciones que hubo en la contienda de 2018.

El legislador sostuvo que una vez que los tiempos electorales lo permitan, definirá si buscará o no la nominación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para competir por la alcaldía de la capital del estado.

“Yo he mencionado que no he dicho si voy o no voy hasta que esté la convocatoria y hasta ver en una encuesta si tengo las posibilidades de encabezarla, creo que es un tema de responsabilidad”, comentó durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes.

En su exposición, Carvajal refirió que existe mucha soberbia en algunos de sus correligionarios aunque no señaló nombres, por lo que dijo que es necesario que en el interior del partido se realice una autocrítica de las carencias que este tiene para enfrentar el próximo proceso electoral.