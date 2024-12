Acusa Camarillo a Díaz de Rivera del fracaso de la alianza opositora PAN-PRI-PRD

El presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, responsabilizó a la dirigencia saliente del PAN, encabezada por Augusta Díaz de Rivera Hernández, del fracaso de la coalición opositora “Mejor Rumbo para Puebla” en las elecciones del 2 de junio pasado.

Camarillo acusó que el PAN buscó acaparar todo en las negociaciones para el reparto de candidaturas, lo que generó fracturas en ese frente y falta de incentivos para los militantes priistas.

En rueda de prensa, insistió que los constantes pleitos y la falta de entendimiento con Díaz de Rivera fueron determinantes para el desempeño electoral de la coalición que se enfrentó al actual partido gobernante Morena.

“Si no había incentivos a la militancia del partido, si no había identificación con la alianza, con los candidatos, el priismo simplemente no iba a estar con ganas de ganar”, expresó el también senador de la República, quien insistió en que las decisiones unilaterales afectaron a diversos municipios.