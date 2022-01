Acusa Barbosa a líderes de Coparmex de hacer triquiñuelas para no pagar impuestos

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, fustigó nuevamente a los líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), luego de que éstos le contestaran que el pago de sus impuestos es una aportación que basta y sobra para mejorar la seguridad pública de la entidad, la cual está deteriorada.

En la rueda de medios de ayer, el mandatario acusó que varios líderes de esa cúpula empresarial ni siquiera cumple con sus gravámenes, aunque prefirió no mencionar nombres.

En esa lógica, dijo que la Coparmex “y otra organización de empresarios que no voy a decir su nombre, no son los empresarios que le dan empleo a las gentes” , pues se trata de una asociación que representa a la “derecha de la derecha”, a la “derecha rancia” que guardó silencio ante la evidente colusión de las autoridades con la delincuencia, en el periodo morenovallista.

“A ver, Coparmex no representa a los empresarios poblanos, así de simple. Coparmex y otra organización de empresarios que no voy a decir su nombre no son los empresarios que le dan empleo a las gentes no lo son. En Coparmex se alojan más el tipo de voces legítimas que se arrogan el derecho de hablar en nombre de la ciudadanía y de empresarios, aunque no lo sean, aunque no lo sean, aunque sean gerentes, aunque sean dueños de empresas de publicidad, no son empresarios de a deveras. Los empresarios de a deveras dan el empleo de miles y miles de puestos a poblanos yo los he entrevistado a todos: cientos de empresarios, esos son los empresarios”.

Abundó: “La Seguridad Pública acá en Puebla ha evolucionado mejorablemente. Cuando yo llegué al gobierno todo el esquema de seguridad pública del estado estaba vinculado a la delincuencia, ante el silencio de estos gerentes, no decían nada, no decían absolutamente nada vinculados, la seguridad pública del estado estaba vinculada a la delincuencia y hemos combatido con mucha fuerza, le hemos hecho una inversión que ronda los 3 mil 700 millones de pesos: antes había mil 300: compramos patrullas, armamentos, todo tipo de equipo para los policías, les mejoramos el salario en un 20 por ciento de su salario base y hacemos grandes esfuerzos para que haya una coordinación de Seguridad Pública en todo el estado y los resultados son diarios, todos los días se informa de las acciones de Seguridad Pública, que las fuerzas del orden, que son parte de los poderes públicos del gobierno del estado, realiza, todos los días se informa, nada de que hay un asunto de miedo, de terror, la sangre que puede derramarse, el sacrificio ¿de donde sacan todas estas expresiones de drama?, expresiones dramáticas, un concepto ahí del contrato social, que por cierto que ni entienden”.

Luego, Barbosa Huerta señaló: ¿De qué se trata?, porque ellos son la derecha de la derecha, los que quisieran que todo estuviera a servicio de ellos, que el Estado estuviera al servicio de ellos, no de la gente, la derecha no piensa en la gente, piensa en los intereses, aunque sean pequeñitos los intereses, y lo más rancio de la derecha poblana está ahí en la Coparmex, es lo más rancio, lo mas añejo, y no cooperan con nada”.

“Y, por cierto, de pagar impuestos, ni pagan, cuando se les revisa si están pagando no están pagando y me guardo los nombres , de líderes de organizaciones empresariales que cuando se ha hecho revisiones, sabes que no pagan. hacen triquiñuelas fiscales para evitar pagar. Todo eso que estoy diciendo es cierto, a gritos ellos quieren a gritos, son muy machotes”.