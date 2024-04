Acusa Armenta al edil de Ixtacamaxtitlán de repartir tinacos azules; exige saque manos de la elección

De gira en Ixtacamaxtitlán, pueblo en resistencia contra la minería, el candidato a la gubernatura de Puebla por la alianza que encabeza Morena, Alejandro Armenta Mier, acusó la entrega de tinacos azules en el municipio, en plena veda electoral, por lo que hizo un llamado al alcalde Cipriano Vázquez saque las manos de la elección y no violente la democracia.

“La candidata a la presidencia municipal nos informó que los están amenazando, por eso hago un llamado fuerte a la autoridad para que esté ajena al proceso electoral y permita a los ciudadanos se expresaran libremente”, exhortó.

En entrevista, el morenista sentenció que los delitos electorales son castigados con cárcel y no alcanzan derecho a fianza.

En día recientes, la candidata a la presidencia municipal de Ixtacamaxtitlán por Morena, Elvira García, denunció que el edil Cipriano Vázquez ha condicionado el voto a cambio de la entrega de tinacos a la población.

Tal vez te interese: Defiende PRI al edil de Ixtacamaxtitlán; lo acusa Morena de intervenir en la elección

Al respecto, Armenta Mier advirtió que el alcalde está violando la ley con la entrega de los tinacos, debido a que el Congreso de la Unión elevó a delitos graves los delitos electorales.

“Le quiero mandar un mensaje al señor del Palacio Municipal para decirle que no violente los derechos democráticos de los ciudadanos, le vamos a decir al señor presidente que la ley electoral elevó a delito grave los delitos electorales y que no va a alcanzar derecho a fianza si violenta la democracia y la voluntad del pueblo de Ixtacamaxtitlán”, argumentó.

A unos metros del Palacio Municipal, donde se llevó a cabo el mitin político, el candidato exigió que el edil saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo vote en libertad.

Alejandro Armenta cuestionó ¿de dónde están sacando tanto dinero para comprar tinacos azules?, ante la posibilidad de que se esté repartiendo en otros municipios donde gobiernan los partidos de la coalición opositora integrada por el PRI, PAN y PRD.

“Es el recurso que no llegó del ayuntamiento de Puebla a las juntas auxiliares, y eso se tiene que revisar; Puebla está hecho un desastre, llena de baches, sin mantenimiento, destruyeron la ciudad para comprar tinacos y andarlo repartiendo en todo el estado, es una vergüenza”, condenó.

No permitiremos “proyectos de muerte” en Ixtacamaxtitlán

El abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia prometió a los simpatizantes de ese municipio serrano que defenderá los recursos naturales de mineras extranjeras.

Afirmó que no permitirá el saqueo de oro y plata, ni la contaminación del agua que enfermen a la población.

El senador con licencia dijo que está en contra de la técnica de fracking o fractura de agua, que se utiliza para extraer gas, así como que las trasnacionales destruyan los mantos freáticos y se lleven la riqueza de las comunidades.

“Estoy en contra del fracking, en contra de que destruyan los mantos freáticos, estoy en contra de que contaminen empresas mineras extranjeras nuestros mantos y se lleven nuestra riqueza. Son permisos federales, pero vamos a estar muy pendientes”, sostuvo.

Señaló que si las empresas canadienses que se instalan en México utilizaran la tecnología que usan en su país para extraer minerales no habría ningún problema, sin embargo, acusó que aquí no ponen en marcha esos protocolos y hacen lo que quieran, por lo que desde su gobierno no permitirán que esas firmas vengan a saquear los minerales de Puebla.

A pesar de que los permisos para las mineras los otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, de llegar al gobierno del estado prometió que no permitirá el saqueo de los recursos naturales de Puebla.

Recalcó que está a favor de que se respeten los derechos humanos de los poblanos, con una visión como la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puedes ver: Hay un control del 95% en el incendio forestal de Libres, Ocotepec e Ixtacamaxtitlán

De paso, anunció que de ganar los comicios enviará iniciativas para fortalecer el marco jurídico en la materia.

Después de ocho años de litigio de los pueblos de Ixtacamaxtitlán contra la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, el juzgado segundo de distrito con sede en Puebla determinó en abril de 2023 que no es factible que la empresa recupere dos concesiones que le cancelaron para operar una mina a cielo abierto entre Santa María Zotoltepec y Zacatepec, a fin de extraer oro y plata, dio a conocer en un comunicado el pueblo de Tecoltemi.

A pesar de la sentencia del Poder Judicial y de que el pueblo de Tecoltemi ha exigido su salida de Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals persiste en reactivar las concesiones que tiene para la explotación de yacimientos de oro y plata, y dio a conocer que para tal efecto su filial, Minera Gorrión, ha completado la Evaluación de Impacto Social, correspondiente al otorgamiento de sus títulos de concesión, y la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos, alineada al desarrollo del proyecto Ixtaca.