Acusa AMLO a Iberdrola y al periódico El País de campaña vs. su gobierno por pérdida de privilegios

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la empresa española Ibedrola, de promover una campaña de desprestigio en medios de comunicación contra su gobierno, debido a que en este sexenio le fueron rescindidos contratos leoninos y otros privilegios que tenía con pasadas administraciones, como la del panista, Felipe Calderón Hinojosa, y la del priista, Enrique Peña Nieto.

En la conferencia de prensa mañanera que ofreció hoy desde la XXV Zona Militar en Puebla, el mandatario federal aseguró que de dicha ofensiva participa el diario español El País, cuyos periodistas “callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos”.

En esa lógica reveló que acordó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que mineras de ese país asentadas en México paguen los impuestos que adeudan, tal y como lo han hecho otras transnacionales como Walmart.

El tema fue abordado por el titular del Poder Ejecutivo cuando le preguntaron sobre un presunto juicio iniciado por empresas generadoras de energía en tribunales internacionales. López Obrador dijo ignorar si eso era cierto, refiriendo que solo conocía lo que al respecto publicó un diario extranjero y en seguida manifestó:

“Las (empresas) que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica, todavía el año pasado un hijo de Claudio X. González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces, están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros”.

“Yo lamento que esto pase -apuntó-, pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. Yo no voy a incumplir mi compromiso de que se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio, no va a aumentar, incluso ahora con la pandemia se redujo porque ya no había límites en el consumo. En tiempos normales, si se consumía más energía, se pasaba a otra tarifa; entonces, ahora por la pandemia, aunque se consuma más ya no se pasa a una tarifa donde se tiene que pagar más por la luz. Todo esto lo hemos hecho por no permitir la corrupción”.

Y volvió a la carga: “esta empresa, lo voy a seguir diciendo y ofrezco disculpa porque fue un abuso, es una vergüenza, Iberdrola se llevó a trabajar a su corporativo a la secretaria de Energía del gobierno federal, la que fue secretaria de Energía, creo que con Vicente Fox, no sé si con Fox o con Calderón; y terminando Calderón, se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola el presidente de México. Por eso están molestos, porque aquí hacían lo que querían. Calderón, además de Iberdrola, tenía a Repsol como empresa favorita, también española; y el expresidente Peña Nieto a OHL, también española. Eso es lo que no le gusta al El País, pero aquí es otra cosa”.

Abundó: “yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa, no se dice nada. El pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones, por órdenes, por recomendación de un juez, debía ser investigado el rey, el que abdicó el mando y a la corona, y en un tribunal especial se le exonera. Entonces, no hay justicia para todos. Se habla de una presunta relación de complicidad y un acto de corrupción y no pasa nada; sin embargo, todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por El País. Callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos”.

Entonces, remató: “En el caso de Iberdrola ¿por qué hablo así, con transparencia?, porque tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características, no lo olviden, son muy corruptos y son muy hipócritas. Entonces tengo que decirlo, que el pueblo se entere, que el pueblo le sepa. Antes la gente no sabía nada de esto, ni siquiera había escuchado de que una empresa española tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola: ¿a poco sabía la gente que cuando terminó el expresidente Calderón se fue de consejero de esta empresa? No lo sabía, porque esto no se informaba, eran temas vedados, había un pacto de silencio; ahora no, ahora la vida pública es cada vez más pública”.

Luego, ofreció: “decirle a los de Iberdrola y a todos los de estas empresas que está abierta la posibilidad del diálogo para llegar a un acuerdo, que es lo mejor”.

Se refirió entonces al caso de las mineras canadienses: “ahora que hablé con el primer ministro Trudeau también le pedí, sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos. Ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos, y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos. Eso no es cierto. Las empresas serias, que hay muchas, incluso las empresas extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen, las mineras en el Canadá, empresas estadounidenses que pagan todos sus impuestos”.

El presidente explicó: “ahora que nos tocó tratar con Walmart, que debían como nueve mil millones de pesos, pues fue lo mismo, actúen como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes y ellos lo entendieron y nos pagaron. Y así fue IBM y así es el caso de Toyota y así es el caso de Femsa. Yo les agradezco a estas empresas, a los directivos, porque entendieron que son otros tiempos”.