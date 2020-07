Acumula Puebla 58 denuncias por violaciones a derechos laborales durante emergencia sanitaria, informa colectivo

58 denuncias por violación a derechos laborales en Puebla ha registrado la Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo, la mayoría de ellas por incumplimiento de protocolos sanitarios y por obligar a los trabajadores a ir a laborar, a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades por la emergencia sanitaria de Covid–19.

Los integrantes de esta organización, con sede en la Ciudad de México, Liliana Nieto, Eduardo Vargas, Carlos Espinoza y Fernando Hazel Calvillo, indicaron a La Jornada de Oriente, que en marzo, en marzo, con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a México lanzaron un formulario electrónico, mediante el cual las personas pueden informar de las condiciones en su trabajo de forma anónima.

Como resultado, en el periodo del 17 a 22 de mayo, recibieron 48 quejas del estado de Puebla, principalmente porque a los colaboradores se les obligaba a acudir a trabajar, a pesar de que el giro de la empresa no era esencial, tampoco se respetaban incapacidades y por despidos injustificados.

Otras 10 se sumaron del 28 de mayo al 23 de junio, ya que en la nueva normalidad los empleadores poblanos no respetaban los protocolos en el entorno laboral.

Entre las empresas denunciadas se encuentran Sabormex S.A., el ISSSTE, delegación Puebla, y Suzuki Angelópolis y/o Calidad Japonesa S.A. de C.V.

Los trabajadores de estas, en general, acusaron que hay deficiencias para la prevención de contagios de Covid, estás se presentan en las instalaciones, en medidas administrativas, equipo de protección personal, capacitación, promoción de la salud, así como en planeación y gestión.

En el caso del ISSSTE, los trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano y la delegación estatal denunciaron que la institución redujo el salario a 90 por ciento, que se presentaron casos de Covid–19 entre el personal, que no cuenta con equipo de protección ni suficientes materiales para la desinfección, que no fueron consultados sobre las medidas necesarias para cuidar su salud y seguridad y que además les anunciaron baja no solo en su ingreso económico sino también en vales de despensa, vacaciones, prima vacacional, bono de puntualidad y de asistencia.

Los integrantes de la Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo comentaron que como organización envían cartas a la secretaría del Trabajo federal y a la instancia que corresponde a cada entidad federativa, logrando con ello que se realicen las respectivas inspecciones.

Expresaron que para los trabajadores es difícil denunciar ante las autoridades, puesto que las dependencias también redujeron su atención al público al mínimo impensable y los canales virtuales se saturaron.

Asimismo, a las empresas de igual forma les notifican de las irregularidades evidenciadas por sus colaboradores y aunque ninguna ha respondido, los denunciantes indican que los patrones sí han tomado cartas en el asunto.