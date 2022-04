“No hice acuerdos políticos, por eso no llegué condicionado a la gubernatura”: Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que no hizo ningún acuerdo político-electoral con nadie, por eso no llegó condicionado al poder y ni lo habría permitido.

“Los mando al demonio, por eso no dejé que nadie patrocinara mi campaña, porque son acuerdos lesivos para los intereses del pueblo y de la gente”, aseveró.

- Anuncio -

Así lo declaró este miércoles en conferencia de prensa, cuando se le preguntó su opinión sobre la aprobación de la cuenta pública de la exalcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, su compañero de partido en Morena.

Al respecto, cuestionó: “¿cuándo investigó a Tony Gali, lo debió haber hecho Claudia Rivera, pero hubo acuerdo político desde la campaña”.

En ese sentido, señaló que es tipo de acuerdos se arreglan con el cruce de personas.

- Anuncio -

“A mí nadie me planteó una cosa así y si alguien me lo hubiera planteado, lo mando al demonio, porque no iba a llegar a ser un gobernador condicionado a este tipo de circunstancia”, arguyó.

Por eso, Miguel Barbosa dijo que no dejó que nadie se metiera a patrocinar económicamente su campaña en la búsqueda de la gubernatura.

“Esos acuerdos políticos son acuerdos políticos en contra del interés del pueblo y de la gente”, recalcó.

Barbosa Huerta consideró que este tipo de situación deben ser ventiladas de manera pública; de lo contrario, señaló, “parecemos estúpidos ante los demás, pasan los hechos y estamos chiflando en la loma. Eso no puede ser”.

A todos los ayuntamientos, exigió que si encuentran irregularidades de los anteriores gobiernos se inicien los procedimientos contra de todos o todas.