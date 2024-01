“Acuerdo mafioso”, pacto PRI-PAN para repartir “botín” en Coahuila: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este jueves como un “acuerdo mafioso“ y “descarado” el pacto firmado por los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y el PAN, Marko Cortés, para el reparto de lo que llamó “un botín” en el contexto de las pasadas elecciones en Coahuila, y dijo que deja claro que la designación de la precandidatura presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD para 2024 “fue una farsa”.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional y sin una pregunta de por medio, el mandatario dijo sonriente que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar del acuerdo, que fue dado a conocer por el dirigente panista, a quien López Obrador dijo que habrá que agradecer por que la publicación del documento ayudará a que la ciudadanía tenga claro que el PRI y el PAN son lo mismo.

Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral.… pic.twitter.com/RQT42THc3u — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 9, 2024

“Le tenemos que agradecer mucho, porque todo esto ayuda, porque si no la gente, que es muy buena, no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues y esto sí ayuda”, aseveró López Obrador.

Cuestionado sobre si la firma del acuerdo que señala que al PRI le corresponderían en 2023 la gubernaturas del Estado de México y de Coahuila y al PAN conducir los procesos electorales para la Presidencia de la República y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México en 2024, así como el reparto de notarías, direcciones de universidades, el control de organismos autónomos, y otras cuotas, López Obrador dijo que no sabía, pero que lo importante es que se dé a conocer.

“Aquí lo que interesa es el acuerdo firmado. Este es un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado”, aseveró.

Añadió que dado que el pacto fue hecho antes de los procesos electorales, queda al descubierto que la competencia por la precandidatura presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, que detenta la panista Xóchitl Gálvez, fue una “farsa”.

“Todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN”, declaró. “Y para los jóvenes es muy importante que se conozca todo esto, porque esto no tiene nada que ver con la política, es un acuerdo mafioso para repartirse un botín”, afirmó el tabasqueño. “Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín, que fue lo que sucedió”, señaló.

-¿Hubo un acuerdo acuerdo así con Xochitl?-, se le preguntó

-Pues es este, que dice que para la presidencia va a ser el PAN-, subrayó López Obrador.

“Ah no, no se acuerda, es que ya no puedo hablar de eso, no se acuerdan que, bueno es Claudio X. González, el jefe, es el que los está ahora conciliando. “Pórtense bien, si no el peligro para México va a seguir afectando, destruyendo al país”, añadió.

López Obrador dijo que la difusión del documento ayuda a la democracia, pues consieró que “hay mucha gente de muy buena fe, que es la mayoría, que pensaban que el PRI y el PAN eran distintos, o que el PAN era un partido de ideales, de principios, honesto, con moral, que los corruptos eran los del PRI, y siempre nosotros decíamos que son lo mismo, no hay diferencia, es el PRIAN!.

“Pero luego van apareciendo todas estas cosas y ayudan mucho”, opinó.

“Claro, hay panistas, como también en otros partidos, fanáticos, esos, aunque se les muestre, son capaces de decir que no tiene nada de malo, o que les falsificaron las firmas, o que no es la cuenta, o todavía algo que es más usual: “sí, sí, pero todos son iguales”, esa es la mejor coartada, todos son iguales, todos son lo mismo”, siguió.

“No, fanático, no somos iguales”, continuó el mandatario. “Nosotros no somos corruptos, hipócritas, no tenemos una doble moral, un doble discurso, a nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui jefe de Gobierno de la Ciudad y no entregué una notaría, ni una placa de taxi. No somos iguales”.

El jefe del Ejecutivo agregó que este tipo de acuerdos entre el PRI y el PAN no son una novedad, sino que “lo fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer el mismo presidente del PAN lo da a conocer”.

“El mismo señor puso la información quejándose de que no le cumplieron”, dijo.

“Tampoco es nuevo, en el tiempo que gobernó Calderón hizo un acuerdo igual con el entonces gobernador del Estado de México, con el licenciado Peña, también por escrito, nada más que ese documento lo desaparecieron, no lo encuentro por ningún lado, pero sí existió y hay constancia de que era un acuerdo creo que para que votaran los del PRI para el aumento al IVA y a cambio el PAN no iba a ir en alianza con el PRD para la gubernatura del estado de México”.