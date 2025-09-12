Acuerdan Sntsa y secretario de Salud devolver día de salario descontado a 68 trabajadores

La “devolución de descuentos aplicados a 68 trabajadores de la Secretaría de Salud de Puebla” será efectuada en la segunda quincena de septiembre, así se acordó este jueves en una reunión entre el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Julio Alfredo García, y el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco. El pacto responde a la exigencia sindical de revertir las afectaciones sufridas por empleados tras su participación en el paro y protesta del 10 de julio pasado.

“Julio Alfredo García confirmó estos acuerdos a través de un video”, en el que detalló los puntos alcanzados la tarde de este jueves, luego de advertir que la Secretaría de Salud amagaba con aplicar descuentos a mil trabajadores y de que Olivier Pacheco había cancelado la reunión que tenían programada para la semana pasada.

El líder sindical destacó la importancia de este avance, luego de varias semanas de tensión y reclamos por deducciones salariales y falta de diálogo directo entre la base trabajadora y la autoridad.

La junta representa la primera acción concreta de reconciliación tras desencuentros entre sindicato y autoridades estatales.

El acuerdo hoy alcanzado también establece que ningún estímulo de puntualidad, asistencia trimestral, anual ni el aguinaldo sufrirá afectaciones por la medida, lo que fue ratificado en el acta firmada por ambas partes.

García explicó que entregó el listado de los trabajadores perjudicados por asistir a la asamblea del 10 de julio, garantizando que el procedimiento se realice sin menoscabo de prestaciones fundamentales.

“Las aguas están regresando a su nivel, a la calma, sobre todo basado en el respeto a nuestros derechos”, indicó. El dirigente subrayó la relevancia de la confianza y la transparencia entre los empleados y quienes los representan, destacando que la publicación del acta será difundida en la página oficial de la sección sindical.

Además, se acordó la instalación de “reuniones periódicas entre Sntsa y autoridades estatales”, con el fin de abordar temas pendientes de la agenda laboral y fortalecer la relación institucional.

La Secretaría de Gobernación estatal será garante del cumplimiento de los compromisos adquiridos y para vigilar que las soluciones sean implementadas sin demoras ni obstáculos, lo que refuerza la defensa del derecho de organización sindical y la recuperación de los beneficios económicos perdidos por los trabajadores.

Esta decisión colectiva marca, por ahora, el cierre de una etapa de incertidumbre, impulsada por cancelaciones y amenazas de nuevas afectaciones salariales.

García exhortó a los empleados a continuar confiando en la gestión sindical y reiteró la promesa de seguir trabajando en defensa del colectivo laboral.