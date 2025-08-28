Jueves, agosto 28, 2025
Internacional

Acuerdan México y Brasil fortalecer cooperación en desarrollo económico, ambiental y científico

La delegación mexicana a la izquierda; la presidenta Sheinbaum al centro, y la comitiva de Brasil, a la derecha, en el encuentro privado en Palacio Nacional. Foto https://x.com/Claudiashein
La Jornada

Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Ciudad de México. Los gobiernos de México y Brasil acordaron fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental.

Luego de recibir en Palacio Nacional este mediodía al vicepresidente de la nación sudamericana, Geraldo Alckmin, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante la visita de la delegación brasileña, se compartieron con sus pares mexicanos experiencias para impulsar la industrialización.

De acuerdo a algunos de los asistentes a la reunión, que se prolongó alrededor de una hora y 15 minutos, se firmaron varios acuerdos entre ambas administraciones en temas de salud, ciencia y agricultura.

“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente @geraldoalckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización”, señaló a través de redes sociales la jefa del Ejecutivo.

Asimismo, felicitó a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil”.

Antes del encuentro con la mandataria mexicana, Alckmin, quien también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, informó en redes sociales que en el caso de salud fueron dos convenios con el gobierno de México.

“Uno para fortalecer nuestra producción de vacunas con @fiocruz utilizando tecnologías de vanguardia; y otro para mejorar la regulación sanitaria con Anvisa. Fortalecer el complejo industrial de la salud es una de las misiones de Nova Indústria Brasil y una prioridad del presidente @LulaOficial”.

Además de los ministros del gobierno de Lula da Silva, la delegación brasileña también era conformada por 150 empresarios de ese país.

