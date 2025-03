Acuerda ayuntamiento de la ciudad de Puebla aumento salarial del 4 % a favor de trabajadores del SUETHAPIP

El ayuntamiento de la ciudad de Puebla firmó un aumento del 4 por ciento directo al salario para 2025 con el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla (SUETHAPIP).

Durante la firma del acuerdo que se realizó este jueves en el patio del Palacio Municipal también se contempla un bono de mil 500 pesos para la primera semana de marzo, otro de 800 pesos en septiembre, mientras que uno más que se entrega en noviembre sube de 800 a mil pesos.

En su discurso, el alcalde José Chedraui Budib afirmó que desde el inicio de su administración ha trabajado de la mano con el SUETHAPIP y lo seguirá haciendo en lo que falta de su trienio.

Manifestó que esa coordinación es necesaria para garantizar los servicios públicos a favor de los ciudadanos, ya que son los trabajadores sindicalizados los que hacen esas tareas.

“Lo dije desde el día uno de mi gobierno somos uno solo. Aquí no hay sindicato o trabajadores de confianza. Somos un solo ente, todos los trabajadores del ayuntamiento”, manifestación.

Expuso que habrá un respeto hacia el sindicato porque los trabajadores afiliados a la organización gremial son la cara del gobierno municipal.

Por su parte, Gonzalo Juárez Méndez, secretario general del SUETHAPIP, quién suma 10 años al frente de la organización gremial, se ufanó que “se han dicho muchas cosas en su contra”, pero nunca se le ha comprobado nada.

“Aquí estoy con la verdadera base y los verdaderos trabajadores. No somos los enemigos del presidente municipal. No somos grillos, no somos conflictivos sino gente de trabajo”.