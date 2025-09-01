Activistas prometen reparar la fuente de San Miguel; fueron liberadas por la FGR

Cerca de las 14:20 horas de este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) liberó a las cuatro jóvenes detenidas por su presunta participación en los daños ocasionados a la fuente de San Miguel, ubicada en el zócalo de la capital poblana, durante la manifestación con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

El abogado de una de ellas, Iván Michelle Díaz, explicó que la liberación se concedió bajo la figura prevista en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señaló que se alcanzó un acuerdo de reparación del daño, lo que permitió a las activistas continuar su proceso en libertad y evitar la imposición de prisión preventiva.

No obstante, permanece pendiente que en un plazo de 48 horas se defina su situación jurídica, a raíz de la denuncia presentada por la Gerencia del Centro Histórico ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Fuentes cercanas al caso detallaron que la liberación también se logró gracias al acompañamiento de la Secretaría de Mujeres del gobierno federal, encabezada por Citlalli Hernández, así como del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Además, precisaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es la parte denunciante y que será necesario realizar una evaluación técnica para determinar el costo de la reparación.

Sobre este caso el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que en la entidad se garantiza la libertad de expresión y se privilegia el diálogo con todas las organizaciones sociales. Añadió que su administración vigilará que las activistas tengan un debido proceso con perspectiva de género.

En relación con la detención, las jóvenes fueron trasladadas la tarde-noche del sábado a las instalaciones de la FGR ubicadas en la Recta a Cholula, donde se les informó que los daños ocasionados a la fuente del zócalo podrían constituir una violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Cabe señalar que los delitos contra el patrimonio histórico están contemplados en el Código Penal Federal, con sanciones que van de uno a 12 años de prisión, además de multas equivalentes a entre mil y 3 mil salarios mínimos, de acuerdo con la gravedad del caso.

Sin embargo, el abogado Díaz subrayó que los hechos ocurrieron en el marco de una manifestación social, lo que permitió la apertura de una vía para alcanzar un acuerdo reparatorio.

El INAH será la institución responsable de determinar los daños y supervisar el proceso de restitución, con el objetivo de garantizar que los compromisos asumidos se cumplan y evitar la acción penal contra las acusadas.

De forma paralela, la defensa anunció que presentará denuncias contra elementos de la Policía Municipal y Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad y agresiones cometidas durante la detención de las jóvenes.

En este mismo contexto sigue pendiente la resolución de la denuncia interpuesta por la gerente del Centro Histórico, Aimée Guerra, ante la FGE, cuyo desenlace deberá conocerse en un plazo máximo de 48 horas.

Finalmente, el abogado Díaz informó que este lunes ofrecerán una conferencia de prensa junto con la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia contra el acoso digital, para anunciar los siguientes pasos en la defensa legal de las jóvenes.