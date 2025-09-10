Miércoles, septiembre 10, 2025
Preocupante caída del 7% de actividad industrial de Puebla, señala director de Economía de la BUAP

"La contracción industrial en Puebla en 2025 repercute en manufactura, empleo y proveeduría local."
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La actividad industrial en Puebla disminuyó 7.1 por ciento en mayo de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024; de acuerdo con Juan Alberto Vázquez, director de la Facultad de Economía de la BUAP, se trata de un descenso inusualmente alto que debe ser motivo de preocupación para el estado, atribuido a la combinación de la incertidumbre generada por las políticas de Estados Unidos y la naturaleza cíclica de la propia industria.

Datos no desestacionalizados publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que los sectores más afectados fueron la minería, con 12.3 por ciento menos de actividad; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas, con 5.7 por ciento a la baja; la construcción, que retrocedió 5.1 por ciento; y las industrias manufactureras, que tuvieron decremento de 7.6 por ciento.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Juan Alberto Vázquez indicó que la caída reportada supera lo observado normalmente a mitad de año: “Generalmente, una reducción del 2 o 3 por ciento podría considerarse dentro de lo normal, pero una caída de 7 por ciento es motivo de preocupación e indica un efecto fuerte derivado del contexto internacional”.

El académico explicó que, si bien la industria muestra ciclos de menor producción a mediados de año que suelen compensarse en la segunda mitad, la magnitud de la baja hace evidente la relevancia de los factores externos, en especial el impacto de la incertidumbre que generan las decisiones del gobierno estadounidense sobre la economía mexicana.

Las repercusiones implicarían descenso en los niveles de empleo y freno en la llegada de inversiones. Aunque Vázquez señaló que el ajuste en puestos de trabajo no sería exactamente proporcional a la baja en la actividad industrial debido a los costos asociados a los despidos.

“El hecho de que exista esta incertidumbre con Estados Unidos genera la decisión de no poner en marcha ciertos proyectos productivos que pudieron haber implicado más demanda de empleo y actividad económica”, recalcó.

La interdependencia de Puebla con el mercado de Estados Unidos y empresas trasnacionales, como Volkswagen, amplifica los efectos negativos. Cuando la producción disminuye en firmas tractoras, todo el tejido industrial y de servicios de la entidad resiente inmediatamente esta cadena de desaceleración, frenando la recuperación económica.

El economista advierte que la importancia de este retroceso obliga a repensar el modelo productivo local y apostar por la diversificación y el fortalecimiento de inversiones estatales.

Mientras tanto, la evolución de la actividad industrial en Puebla deberá ser observada de cerca en los próximos meses, ya que es determinante para la recuperación económica.

