Reducida contracción de la economía poblana de 0.4%, reporta el Inegi

La actividad económica de Puebla pasó de crecer 4.4% en el primer semestre de 2024 a contraerse 0.4% en 2025 por el desplome del sector secundario, reveló el Inegi.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La actividad económica de Puebla pasó de un crecimiento de 4.4 por ciento en el primer semestre de 2024 a una contracción de solo 0.4 por ciento en el mismo periodo de 2025, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cabe mencionar que el año pasado esta entidad  federativa cerró con crecimiento anual de 3.8 por ciento.

El desplome del sector secundario, que incluye la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, fue determinante en la contracción estatal. Este ámbito productivo cayó 5 puntos porcentuales durante enero-junio, mientras que los sectores primario y terciario incrementaron 1.1 y 2.2 por ciento, respectivamente.

Si bien el Inegi no menciona explícitamente las causas de este retroceso, la caída del sector industrial coincide con la incertidumbre comercial derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos, medida que ha afectado particularmente a la industria manufacturera poblana, históricamente dependiente del mercado estadounidense. La industria automotriz y textil, dos pilares de la economía estatal, enfrentan presiones por el encarecimiento de las exportaciones.

El sector primario, que agrupa las actividades de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, mostró un crecimiento de 1.1 por ciento en el acumulado de seis meses.

En tanto, durante el segundo trimestre de 2025, este sector avanzó 3.5 por ciento anual, posicionando a Puebla en el lugar 17 a nivel nacional entre las 32 entidades federativas. Estados como Hidalgo, Guanajuato y Sinaloa registraron expansiones superiores al 30 por ciento, mientras que Nayarit, Baja California Sur y Jalisco experimentaron contracciones de hasta 29 por ciento.

En contraste, el sector secundario registró su peor desempeño en años. La caída de 5 por ciento en el semestre y de 5.8 por ciento en el ciclo abril-junio ubicó a Puebla en el lugar 26 de 32 entidades, solo por encima de estados como Quintana Roo, Campeche y Durango, que sufrieron desplomes superiores al 15 por ciento.

La industria de la transformación, eje de la economía poblana, atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde 2020.

Quintana Roo registró la peor caída, con 45.7 por ciento; seguido de Campeche, con 16.9 por ciento. En el extremo opuesto, Baja California Sur lideró el crecimiento industrial con 14.6 por ciento, Nuevo León, con 7.9 por ciento; y Tamaulipas, con 5.8 por ciento.

El sector terciario, que engloba distribución de bienes, operaciones con información, servicios basados en conocimiento, recreación y gobierno, sostuvo la economía estatal con un crecimiento de 2.2 por ciento tanto en el semestre como en el segundo trimestre de este año.

Este desempeño colocó a Puebla, en dicho sector, en el cuarto lugar nacional, solo detrás de Hidalgo, México y Guerrero.

Más noticias

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

