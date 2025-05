Actividad económica en Puebla está hasta 30% abajo en comparación con 2018, señala COE

La actividad económica en Puebla registra contracción de entre 25 y 30 por ciento respecto a 2018, y de hasta 10 por ciento en comparación con el año pasado, indicó César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE).

El cambio de gobierno federal que se dio el año pasado y los aranceles impuestos en Estados Unidos, son las principales causas de la baja actividad, indicó en conferencia de prensa el dirigente de la iniciativa privada.

“Es lógico que ahora no sigan permeando los recursos y los grandes proyectos nacionales y estatales, hasta que no se va como que estabilizando o acomodando los proyectos. Traemos como un fantasma ahorita, que son los aranceles, que son como un freno que no nos permite desbocar a todo lo que quisiéramos nuestro sistema de producción de bienes y servicios dentro del empresariado”.