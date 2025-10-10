Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

Ante la emergencia causada por la tormenta tropical Jerry, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en el estado de Puebla, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil reporta que el temporal ha provocado 77 deslizamientos de tierra y el desbordamiento de cinco ríos en 26 municipios de la entidad.

La información fue dada a conocer este viernes por la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, durante la “Mañanera del pueblo” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tuvimos lluvias de diferentes intensidades. Las mayores afectaciones se han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero”, informó.

Destacó que la presencia del Ejército Mexicano se suma a los esfuerzos del Gobierno Estatal y la Guardia Nacional para asistir a la población civil, luego de que las intensas lluvias generaran múltiples afectaciones, principalmente en la Sierra Norte y Nororiental.

El reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que la atención se concentra en 26 municipios que presentan 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves en tramos carreteros.

Además, de cinco ríos desbordados, afectaciones por inundación en una escuela, y anegaciones en el hospital del ISSSTE en Huauchinango.

Explicó que la activación del Plan DN-III-E por parte de la Sedena tiene como objetivo realizar tareas de rescate, atención médica, evacuación y distribución de víveres en las zonas dañadas.

Aunque el reporte oficial solo menciona a dos personas en un refugio temporal, dijo que las brigadas militares apoyan la evacuación y el censo de afectados.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra desplegada para restablecer el servicio eléctrico en Puebla y los estados vecinos afectados.

Las autoridades mantienen la vigilancia permanente de ríos como el Apulco y el Zempoala ante la continuidad de las precipitaciones.