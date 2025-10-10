Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEstado

Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

Yadira Llaven Anzures

Ante la emergencia causada por la tormenta tropical Jerry, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en el estado de Puebla, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil reporta que el temporal ha provocado 77 deslizamientos de tierra y el desbordamiento de cinco ríos en 26 municipios de la entidad.

También puedes leer: Se traslada Gobernador Armenta a Huauchinango para atender emergencia por “Jerry”

La información fue dada a conocer este viernes por la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, durante la “Mañanera del pueblo” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tuvimos lluvias de diferentes intensidades. Las mayores afectaciones se han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero”, informó.

Destacó que la presencia del Ejército Mexicano se suma a los esfuerzos del Gobierno Estatal y la Guardia Nacional para asistir a la población civil, luego de que las intensas lluvias generaran múltiples afectaciones, principalmente en la Sierra Norte y Nororiental.

El reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que la atención se concentra en 26 municipios que presentan 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves en tramos carreteros.

Leer más: Suspenden servicio médico en clínica ISSSTE de Huauchinango por inundaciones tras el paso de “Jerry”

Además, de cinco ríos desbordados, afectaciones por inundación en una escuela, y anegaciones en el hospital del ISSSTE en Huauchinango.

Explicó que la activación del Plan DN-III-E por parte de la Sedena tiene como objetivo realizar tareas de rescate, atención médica, evacuación y distribución de víveres en las zonas dañadas.

Aunque el reporte oficial solo menciona a dos personas en un refugio temporal, dijo que las brigadas militares apoyan la evacuación y el censo de afectados.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra desplegada para restablecer el servicio eléctrico en Puebla y los estados vecinos afectados.

Te recomendamos: Puebla: lluvias obligan evacuaciones en Nauzontla y Tlatlauquitepec por riesgo de deslaves

Las autoridades mantienen la vigilancia permanente de ríos como el Apulco y el Zempoala ante la continuidad de las precipitaciones.

Temas

Más noticias

Internacional

Critica la Casa Blanca elección del Premio Nobel de la Paz en lugar de Trump

La Jornada -
Washington. La Casa Blanca criticó este viernes la decisión del Comité del Premio Nobel de conceder el galardón de la Paz a una líder...
Internacional

Israel anuncia cese el fuego en Gaza; liberación de rehenes en 72 horas

La Jornada -
Nuserait. Israel anunció el cese su ofensiva en Gaza luego de asegurar que completó la primera fase de su retirada del enclave, mientras que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:44

Se traslada Gobernador Armenta a Huauchinango para atender emergencia por “Jerry”

Yadira Llaven Anzures -
Tras las graves afectaciones causadas por el paso de la tormenta tropical “Jerry”, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció este viernes su...

Identifican a Julio Armando Torres como la víctima decapitada en Acatzingo

Isaí Pérez Guarneros -
Autoridades ministeriales identificaron como Julio Armando Torres Dolores, de 30 años, al hombre cuya cabeza fue localizada la noche del sábado en el centro...

Irresponsable, seguir con los recortes presupuestales y el T-MEC

Arturo Huerta González -
Todos los secretarios de Hacienda desde hace años en cada ocasión que presentan el paquete económico al Congreso señalan el mismo discurso que se...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025