Activan alerta Amber por desaparición de menor de 12 años en Izúcar

La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para localizar a una menor de 12 años de edad, oriunda del municipio de Tilapa.

Carla Michelle Negrete Aroche fue vista por última vez el 11 de febrero de 2020 en la colonia San Juan Colón del municipio de Izúcar de Matamoros y hasta el momento se desconoce su paradero.

En redes sociales los familiares de la menor expresaron su desesperación, debido a que su padre argumentó que salió de su domicilio muy temprano con destino a la comunidad de San Juan Colón, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros; sin embargo, desde ese momento se perdió contacto con ella.

Ana Lilia Negrete Hernández, tía de la niña desaparecida, expuso que no existen razones por las cuales Carla tomara la decisión de no regresar a su casa, por lo que pidió a las personas que tengan información de ella que se lo comuniquen a su familia.

“Si alguien la ha visto favor de comunicarse a los números 243 103 10 31 o al 243 107 96 08. Si llegas a ver este mensaje comunicate con tus papás realmente estamos muy preocupados por tí. No sabemos si te fuiste por tu propia voluntad o hubo otra persona que hizo que cometieras este pequeño error”, expone su familiar.

La Fiscalía General del Estado difundió que la niña es de cabello corto, lacio, color castaño; ojos café y de 1.56 centímetros de estatura.

Como señas particulares tiene una cicatriz en la rodilla de aproximadamente tres centímetros, en tanto que viste una blusa color rosa, pantalón de mezclilla color azul marino y tenis color negro.

Sus familiares han escrito innumerables mensajes en sus cuentas de facebook alentado a la gente para que informe del paradero de Carla si la han encontrado.

“Yo como tía y porque sabes que siempre te he querido seguire compartiendo tus fotos, existen comentarios buenos o malos lo que importa es que que la familia y sobre todo tus padres están desesperados por encontrarte muchos conocen a tus papis y son excelentes personas, me constan por que he sido testigo de todo el apoyo y amor que les han brindado”, se puede leer en uno de sus mensajes.