Jueves, septiembre 18, 2025
Acribillan en Texmelucan a chofer de transporte público, primo de “El Loco Téllez”, exlíder huachicolero 

Hace tres semanas fue asesinado un hermano de la víctima

Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de las 17 horas de esta tarde fue asesinado un conductor de la ruta 17 del transporte público en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la víctima fue identificada preliminarmente como Rogelio, de 47 años, primo de Óscar N., alias “El Loco Téllez”. Este último fue condenado en 2022 y 2023 a 60 años de prisión por dos homicidios calificados, uno de ellos en agravio de un menor, y era considerado por el gobierno estatal como uno de los principales líderes de robo de combustible con operaciones en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Testigos señalaron que Rogelio conducía por la calle 5 de Mayo de San Lucas Atoyatenco cuando un hombre armado lo interceptó y disparó en múltiples ocasiones.

Comerciantes del tianguis cercano alertaron de inmediato a las autoridades mediante llamadas al 911.

Agentes de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, acompañados por paramédicos de Protección Civil, arribaron al sitio; sin embargo, solo confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las primeras indagatorias apuntan a un ataque directo. No obstante, será en los próximos días cuando se determine la causa y el móvil de la agresión.

De manera extraoficial trascendió que, apenas tres semanas atrás, un hermano del hoy occiso también fue asesinado, lo que fortalece la línea de investigación relacionada con la dinámica criminal que rodeaba a su familia.

