Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasEstado

Aclara Segob que no se ha suspendido búsqueda de la niña que se llevó el río en la Sierra Negra

Solo el coordinador de Protección Civil salió de la zona, pero las brigadas siguen trabajando

Aclara Segob que no se ha suspendido búsqueda de la niña que se llevó el río en la Sierra Negra
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. –  Aclara la Secretaría de Gobernación  (Segob) del estado que no se ha suspendido la búsqueda de Monserrat Gutiérrez Dorantes, menor de siete años de edad que fue llevada por el río en la Sierra Negra; esto luego de que pobladores de esa región señalaron que tras cinco días de trabajo por parte de los brigadistas se había suspendido la búsqueda.

Personal de la Secretaría de Gobernación, informó a La Jornada de Oriente que únicamente salió de la zona el coordinador de Protección Civil del estado, Bernabé López Santos, quien estuvo al frente de las labores de búsqueda desde el domingo hasta ayer jueves, pero el resto del personal sigue activo este viernes recorriendo la zona con la esperanza de hallar a la pequeña.

Al igual que la coordinación estatal participan en esas brigadas integrantes de Cruz Roja Tehuacán, Bomberos de Ajalpan, Policía Estatal, personal del ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz, así como habitantes tanto de Mazatzongo de Guerrero, donde ocurrió el accidente, como de otras comunidades aledañas por las que corre el río Tonto.

Este viernes se cumplen siete días desde que la pequeña Monserrat fue arrastrada por la corriente del río, en todo este tiempo las brigadas han echado de mano de todos los recursos a su alcance para recorrer las laderas del río incluyendo zonas de difícil acceso.

Incluso se ocupó maquinaria pesada para desviar el cauce en partes que el terreno lo permite. En otros sitios se utilizan drones para buscar en partes donde es imposible adentrarse.

Con lanchas se han aventurado a entrar al río donde la corriente arrastra troncos, piedras y la propia naturaleza genera acumulación de lama y residuos que a su paso se lleva el agua, pero nada ha dado el resultado que se espera.

Estas acciones no solo se realizan en territorio poblano, comunidades como San Rafael y Chilchotla, de Oaxaca, también se unieron desde su demarcación para hacer la búsqueda ya que el río cruza hasta esa región.

Por el momento no hay la indicación de suspender la búsqueda, informó el personal de Gobernación, de modo que se mantiene viva la esperanza de que la niña pueda ser localizada en alguna parte de la región.

Temas

Más noticias

Nacional

Publican en DOF decreto que prohíbe producción, venta y uso de 35 plaguicidas

La Jornada -
Ciudad de México. Por decreto presidencial, a partir de este viernes quedará prohibido el uso de 35 plaguicidas con la finalidad de proteger la...
Nacional

Distribución de Cartilla de Derechos de Mujeres busca garantizar acceso a información

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que la Cartilla de Derechos de las Mujeres ha sido traducida a 35...

Últimas

Últimas

Relacionadas

FGE detiene a uno de los cuatro presuntos implicados en el asesinato del empresario Efrén Ramírez

Isaí Pérez Guarneros -
Marco Antonio N, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del empresario Efrén Ramírez Maldonado, fue detenido por la Fiscalía General del...
00:02:12

Puebla, sede del Encuentro Nacional del Mezcal; participan 300 marcas

Yadira Llaven Anzures -
Del 11 al 14 de septiembre, Puebla será sede del Encuentro Nacional del Mezcal Puebla 2025, que congregará a 300 marcas y productores de...

Suspende Profeco la Gran Bodega en Sanctorum por no respetar precios exhibidos

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La “Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)” aplicó la suspensión de la comercialización de bienes y servicios a la tienda de autoservicio “La Gran Bodega”,...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025