Aclara Segob que no se ha suspendido búsqueda de la niña que se llevó el río en la Sierra Negra

Tehuacán. – Aclara la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado que no se ha suspendido la búsqueda de Monserrat Gutiérrez Dorantes, menor de siete años de edad que fue llevada por el río en la Sierra Negra; esto luego de que pobladores de esa región señalaron que tras cinco días de trabajo por parte de los brigadistas se había suspendido la búsqueda.

Personal de la Secretaría de Gobernación, informó a La Jornada de Oriente que únicamente salió de la zona el coordinador de Protección Civil del estado, Bernabé López Santos, quien estuvo al frente de las labores de búsqueda desde el domingo hasta ayer jueves, pero el resto del personal sigue activo este viernes recorriendo la zona con la esperanza de hallar a la pequeña.

Al igual que la coordinación estatal participan en esas brigadas integrantes de Cruz Roja Tehuacán, Bomberos de Ajalpan, Policía Estatal, personal del ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz, así como habitantes tanto de Mazatzongo de Guerrero, donde ocurrió el accidente, como de otras comunidades aledañas por las que corre el río Tonto.

Este viernes se cumplen siete días desde que la pequeña Monserrat fue arrastrada por la corriente del río, en todo este tiempo las brigadas han echado de mano de todos los recursos a su alcance para recorrer las laderas del río incluyendo zonas de difícil acceso.

Incluso se ocupó maquinaria pesada para desviar el cauce en partes que el terreno lo permite. En otros sitios se utilizan drones para buscar en partes donde es imposible adentrarse.

Con lanchas se han aventurado a entrar al río donde la corriente arrastra troncos, piedras y la propia naturaleza genera acumulación de lama y residuos que a su paso se lleva el agua, pero nada ha dado el resultado que se espera.

Estas acciones no solo se realizan en territorio poblano, comunidades como San Rafael y Chilchotla, de Oaxaca, también se unieron desde su demarcación para hacer la búsqueda ya que el río cruza hasta esa región.

Por el momento no hay la indicación de suspender la búsqueda, informó el personal de Gobernación, de modo que se mantiene viva la esperanza de que la niña pueda ser localizada en alguna parte de la región.