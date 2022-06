Acevedo: reabrir el Teatro Octagón de Héctor Azar es reconocernos a nosotros mismos

Para Adriana Acevedo, miembro del Colectivo Héctor Azar, el rescate del Teatro Octagón fundado por el dramaturgo y director atlixquense representa no sólo “darle vida a esa idea originaria de difundir el arte en esta región”, sino que tiene que ver con el rescate “no solo de un lugar patrimonial tangible, sino de todos los seres que necesitan ejercitar el arte, pues es la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos”.

Durante una entrevista, la reconocida soprano señala que el tener las puertas abiertas del teatro significa darle vida al espacio y que el espacio mismo les de vida a los artistas, por lo menos para los que del 2 al 31 de julio ocuparán el foro como parte de una cartelera preparada por el colectivo.

En la charla que podrá ser vista en las redes sociales de este diario como parte de Las Reporteras, la miembro del colectivo en el que también se cuentan el poeta y escritor Carlos Azar Manzur, el escultor Tizoc Ramos y la cronista Cecilia Cabrera, entre otros personajes de Atlixco, cuenta sobre el trabajo realizado en torno a homenajear la memoria y el legado de Héctor Azar Barbar (Puebla, el 17 de octubre de 1930- Ciudad de México el 12 mayo de 2000), y el rescate del Teatro Octagón que se fundó hace 36 años, que durante varios años fue ocupado como oficinas y bodegas municipales. “Buscamos que sea el escenario que nos da vida a todos los que amamos el ejercicio artístico”, dice entusiasta.

Detalla que el Teatro Octagón es un corral de comedias, un espacio pequeño para alojar a alrededor de 100 personas, con una acústica extraordinaria, algo que los músicos y cantantes como ella aprecian. No obstante su tamaño se presta para que otros espacios sean escenarios, como lo son su planta alta o sus balcones. Rodeado por una huerta y con una luz natural que entra por sus enormes ventanales, no se necesita de luz artificial de día; no obstante, pese a que ya fue reportado a las autoridades, carece de luz eléctrica, algo que impide ocuparlo por la tarde noche.

Acevedo recuerda que la labor de colectivo se gestó hace cinco años para rescatar el espacio, mismo que estaba en malas condiciones, y que les llevó a hacer gestiones para que el ayuntamiento de entonces realizara una “restauración emergente”. Pese a ello, actualmente el teatro tiene daño en varios espacios: en su boca escena, que presenta daños por insectos y deterioros por el ambiente; y en sus barandales que son de una fina ebanistería, mismos que se están deteriorando.

Un daño importante, continuó la artista, está en el escenario que al ser también de madera presenta las mismas condiciones de daño que los otros dos espacios, y que no permite realizar actividades como danza pues se pondría en riesgo a los ejecutantes.

“Se le tiene que dar mantenimiento constante. Al estar en una huerta hay humedad, hay hojas que se acumulan en el techo del teatro, por ejemplo. En las paredes, sino está abierto el teatro, éstas se enmohecen. Son una serie de requerimientos que se necesitan al menos cada tres meses”, señala.

Destacó que afortunadamente, por el entusiasmo del colectivo, los artistas y el hijo de Héctor Azar, Carlos Azar, es que se ha podido retomar la actividad artística en el lugar. Completó que para julio habrá una serie de actos gratuitos: el recital de guitarra denominado La evidencia de la percepción, a cargo de Oscar Maldonado (2 de julio); la conferencia La influencia de Bel Canto en México, una charla de la propia Adriana Acevedo (10 de julio); y la presentación Un viaje a través del Bel Canto, con el barítono Jesús Martín Flores y la soprano Ana Abi Velázquez (17 de julio).

Asimismo, el recital de flauta transversa La conquista del repertorio, con Jordán Mejía (22 de julio); el concierto de música acústica y medios audiovisuales con el compositor y guitarrista David Alvarado y la compositora y violonchelista Sofía Morales (24 de julio); para cerrar con el concierto Repertorio operístico: las arias y duetos de Mozart”, a cargo de la soprano Adriana Acevedo y el barítono Carlos Azar Manzur (31 de julio).

El Teatro Octagón, que fuera sede del Centro de Arte Dramático y del Centro multiplicador de casas de cultura, se ubica en la 17 Norte número 1205-A de la colonia Solares Chicos, en Atlixco. Para mayor información se puede acceder a https://www.facebook.com/colectivohectorazar/