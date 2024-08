Acertado que FGR atraiga investigación sobre homicidio de Cuén Ojeda: AMLO

La atracción que llevó a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) de la investigación del homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, “fue acertado, por eso estamos conociendo estas contradicciones”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a las inconsistencia que denunció la FGR.

“Que bueno comenzaron desde el primer momento, porque la versión inicial en el caso del ex rector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia, eso fue lo que declaró el testigo que lo acompaña; luego el señor (Ismael) Zambada dice no, lo asesinaron donde se dio el encuentro, y ahora la FGR también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden”, indicó.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, insistió en que su gobierno demanda una “investigación a fondo, sería, y que se informe de todo, y esperar nada más a que tengan elementos los de la FGR y estén informando, con toda libertad”.

Aseguró que pese a las inconsistencias señaladas por la fiscalía, mantiene su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque “no sabemos si él estaba enterado de esta situación, y ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperar, a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes que se ocultaban las cosas. No ocultar absolutamente nada y conocer las causas: porqué se detiene o secuestra al señor Zambada, quiénes participan, si había o no un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, todo, todo. Antes no se podían tratar estos temas a fondo, porque había implicaciones de los funcionario del más alto nivel del gobierno, ahora no”.

