Accionistas de Grupo Elektra aprueban privatización de la compañía

La asamblea de accionistas de Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, aprobó el inicio de la salida de la firma de Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y creó un nuevo Consejo de Administración.

A través de un comunicado, la compañía de servicios financieros, de comercio especializado y el mayor proveedor de préstamos no bancaria a corto plazo en Estados Unidos indicó que con esta decisión dejará de ser pública, es decir, que después de más de tres décadas ya no negociará sus acciones en el mercado bursátil, por lo que ya no estarán disponibles para el público inversionista y pasan a ser propiedad de un grupo reducido de accionistas.

Te puede interesar: Salinas Pliego debe pagar adeudo de impuestos, enfatiza Sheinbaum

Con esta decisión, busca “reorganizar y fortalecer a la compañía a partir de sus amplios y diversos activos -digitales y físicos, nacionales e internacionales- y encontrar herramientas financieras que permitan maximizar su valor real”, señaló en el comunicado.

La determinación de cancelar la inscripción de las acciones representativas del capital social de la empresa ante el Registro Nacional de Valores fue hecha por una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

“Junto con esta decisión, los accionistas designaron a un nuevo Consejo de Administración, mismo que tendrá la responsabilidad de definir la estrategia y reorganización de la empresa en esta nueva etapa para robustecer de forma transversal todas las capacidades digitales, financieras e internacionales de Grupo Elektra”, señaló.

La empresa acotó que Salinas Pliego será presidente honorario del nuevo Consejo de Administración, mientras que Pedro Padilla Longoria será el nuevo presidente; Gabriel Alfonso Roqueñi Rello será consejero y director general.

Los consejeros relacionados serán Alvaro Alberto Calderón Jiménez, quien además será director de Finanzas, y Luis Jorge Echarte Fernández; los consejeros independientes serán Ricardo H. Phillips Greene, Miguel Irurita y Jorge Gastelum.

Apuntó que este órgano estará integrado por cuatro consejeros relacionados y tres consejeros independientes, al tiempo que se integrarán tres comités auxiliares: auditoría, prácticas societarias e integridad.

También puedes leer: Jueces solapan a Salinas Pliego para que eluda deudas en EU

La decisión se anticipó el 27 de noviembre pasado, pues en esa fecha indicó que más del 95 por ciento de los accionistas se inclinaban por la privatización de la firma.

La firma comentó que debido a “esta reorganización y con un claro mandato a los consejeros de dedicar su experiencia y capacidad para potenciar las capacidades de Grupo Elektra, el futuro de sus empresas será aún más exitoso y próspero para todos, clientes, accionistas y colaboradores”.

La empresa tiene 22 millones 701 mil 868 de acciones en circulación, lo que representó un valor de mercado de 209 mil 497 millones 180 mil 167 pesos, según datos de la BMV.