Con poco más de 3 mil 900, es Puebla noveno lugar en accidentes laborales: STPS

Puebla figura dentro de las 10 entidades con mayor cantidad de accidentes de trabajo, con un total de 3 mil 907 registrados de enero a septiembre de 2021.

Así se observa en la estadística de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la cual aparece el Estado de México en primer lugar, con 17 mil 434 incidentes; seguido de Jalisco, con 12 mil 978; Distrito Federal, con 11 mil 144; Nuevo León, 9 mil 721; y Guanajuato, con 6 mil 673.

En tanto que en Baja California el acumulado en el citado periodo fue de 5 mil 960; 5 mil 552 en Coahuila, 4 mil 835 en Chihuahua; y 3 mil 308 en Puebla.

Los que han ocurrido en territorio poblano representan el 3.1 por ciento de los 122 mil 474 que se tienen contabilizados a nivel nacional.

Cabe mencionar que a lo largo de 2020 fueron 13 mil 757; y en 2019 un total de 18 mil 677.

Como consecuencia de los casi 4 mil accidentes registrados en el estado de Puebla en los tres primero trimestres de 2021, dos personas perdieron la vida; la mayor cantidad de decesos ocurrieron en Coahuila, donde fueron 10; nueve en el Estado de México y siete en Nuevo León.

En toda la república mexicana fueron un total de 87 decesos derivados de incidentes al realizar actividades laborales.

Cabe mencionar que el 93 por ciento de las personas que sufrieron los accidentes requirieron días de incapacidad temporal y no tuvieron secuelas, el 4.9 por ciento no requirió descanso y no tuvo consecuencias, y el resto tuvo incapacidad permanente o murió.

Los registros de la STPS indican que las cinco principales causas de los accidentes son las fallas al asegurar o prevenir, la falta de atención a la base de sustentación o sus alrededores, adoptar posiciones o actitudes peligrosas, uso inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo y la falla o acto inseguro de terceros.

El resto son por un comportamiento inapropiado en el trabajo, uso inadecuado del equipo, colocar, mezclar, combinar y demás, en forma insegura; no utilizar el equipo de protección personal disponible, operar o trabajar a velocidad insegura, limpiar, engrasar, ajustar o reparar equipo móvil con carga eléctrica o presurizado; ocupar equipo inseguro, hacer inoperantes los dispositivos de seguridad y usar accesorios de indumentaria personal inseguros.