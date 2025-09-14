Domingo, septiembre 14, 2025
Accidente en Sierra Negra: dos fallecidos y tres lesionados al caer taxi a barranco

Rescate de víctimas tras caída de taxi en carretera Coxcatlán-Zoquitlán
Rescate de víctimas tras caída de taxi en carretera Coxcatlán-Zoquitlán. Foto: @PCGobPue
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Un accidente automovilístico ocurrido este domingo en la carretera de la Sierra Negra, en el tramo Coxcatlán-Zoquitlán, cobró la vida de dos personas y dejó a tres más con heridas graves. El taxi de sitio, que se dirigía a la Sierra Negra, salió de la vía y se precipitó por un barranco de aproximadamente 300 metros.

Automovilistas que transitaban la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que movilizó a corporaciones de auxilio de distintos municipios.

En el vehículo viajaban cinco personasdos murieron: Roberto, de 34 años, vecino de Xitlama, y Miguel, de 37 años, habitante de Coxcatlán. Los heridos fueron ingresados al Hospital Integral de Coxcatlán.

La extracción del taxi requirió grúas y equipo de rescate para trasladarlo al corralón, donde quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Una falla mecánica habría provocado que el conductor perdiera el control y cayera al barranco. El estado de salud del conductor no se ha precisado, pero los tres lesionados ingresaron graves al hospital.

