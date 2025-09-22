Lunes, septiembre 22, 2025
Pareja en moto cae de puente en autopista Cuacnopalan-Oaxaca; ella murió

Puente sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca donde ocurrió el fatal accidente que cobró la vida de una joven de 33 años
Puente sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca donde ocurrió el fatal accidente que cobró la vida de una joven de 33 años.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Una joven perdió la vida tras precipitarse junto con su novio de un puente sobre el cual viajaban a bordo de su motocicleta. El hecho ocurrió en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del sitio conocido como el Trébol de Santa María Coapan.

Sulma y Ricardo, ambos de 33 años, decidieron dar un paseo en su motocicleta saliendo desde Zapotitlán Salinas para llegar a Tehuacán. Estaban a punto de completar su recorrido cuando ocurrió el fatal accidente.

Automovilistas que circulaban por esa vialidad observaron como la motocicleta se impactó contra la base del puente que tiene 10 metros de altura, desde donde la pareja cayó sufriendo graves lesiones.

Quienes se percataron del accidente pidieron apoyo de inmediato al número de emergencias 911; la ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se hizo presente y los técnicos en urgencias médicas procedieron a trasladar a los dos lesionados al Hospital General de Tehuacán.

A pesar de los esfuerzos del personal médico del hospital, Sulma perdió la vida, las lesiones que le provocó la caída fueron mortales, mientras tanto Ricardo permanece hospitalizado y con reporte de salud reservado.

El joven sufrió fracturas en sus dos piernas, además de otras lesiones, que le mantienen bajo cuidados especiales. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fatídico accidente.

Descubren red de 339 cámaras ilegales en Puebla; ya fueron desmanteladas: SSP

Yadira Llaven Anzures -
Un total de 339 cámaras de vigilancia ilegales han sido desmanteladas en 12 municipios del estado de Puebla, como resultado de una operación coordinada...

