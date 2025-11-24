Martes, noviembre 25, 2025
San Andrés Cholula aclara que accidente mortal en vía Atlixcáyotl ocurrió en Puebla; edil reitera coordinación y prevención vial

No se permitió a elementos del municipio acercarse para recabar información detallada

Efraín Núñez

El ayuntamiento de San Andrés Cholula aclaró que el accidente fatal en la vía Atlixcáyotl, en el que murieron dos jóvenes el pasado fin de semana, ocurrió en territorio del municipio de Puebla y no en el suyo, como se difundió inicialmente. La presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, sostuvo que la zona del percance forma parte de Puebla, conforme al decreto publicado en el Periódico Oficial del 9 de diciembre de 2013.

De esta manera, la edil panista respondió a los señalamientos del secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien demandó que el gobierno sanandreseño refuerce los operativos para prevenir accidentes en esa vialidad. Cuautle afirmó que su administración realiza de forma continua acciones para inhibir arrancones y exceso de velocidad en la vía Atlixcáyotl, en coordinación con autoridades estatales.

“Este ayuntamiento siempre asumirá la responsabilidad que le corresponda, aun cuando, en este accidente de tránsito en específico, se haya suscitado en el municipio de Puebla”, señaló la presidenta municipal al referirse al decreto que delimita la jurisdicción sobre la vía. Subrayó que su gobierno no evade obligaciones, pero exigió que se reconozcan con precisión las competencias territoriales.

Como ejemplo de lo anterior, apuntó que en el caso del siniestro, cuando arribó al lugar el personal paramédico de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula (SSPPC), ya se encontraba en el sitio la policía estatal, que resguardaba la zona. Añadió que la atención a las víctimas fue asumida por Protección Civil del municipio de Puebla y por bomberos estatales, sin que se permitiera a elementos de San Andrés Cholula acercarse para recabar información detallada.

La presidenta municipal destacó que el ayuntamiento sanandreseño mantiene de manera permanente operativos en la vía Atlixcáyotl con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de reducir accidentes relacionados con el exceso de velocidad. Recordó que el 28 de agosto se informó públicamente sobre un dispositivo en esa vialidad, en el que el gobierno municipal aseguró 19 vehículos, principalmente vinculados con arrancones y conductas de riesgo.

Cuautle enfatizó que su administración tiene voluntad de seguir sumando esfuerzos para fortalecer la seguridad y actuar en la prevención de accidentes, mediante el uso responsable de las vialidades y la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Señaló que la coordinación entre municipios y gobierno estatal es indispensable en una zona metropolitana donde los límites territoriales suelen generar confusiones.

“Como presidenta municipal del ayuntamiento, reitero mi compromiso para trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado, el gobierno federal y los ayuntamientos de la zona metropolitana”, expresó. Asimismo, la edil dirigió sus condolencias a las familias de las dos personas fallecidas y manifestó su respaldo a la persona que permanece hospitalizada tras el percance.

