Acatzingo y Texmelucan todavía adeudan el financiamiento que RMV les impuso para renovar alumbrado

Acatzingo y San Martín Texmelucan aún arrastran una deuda por 21.3 millones de pesos por el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que Rafael Moreno Valle les impuso con la empresa Infraenergía para que renovaran sus sistemas de alumbrado público, hace 12 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Según se indica en el informe más reciente de la dependencia, el cual tiene fecha de junio pasado, Texmelucan aún tiene una deuda por seis millones 781 mil 790 pesos, mientras que Acatzingo suma pasivos por 14 millones 353 mil 283 pesos.

En 2013, durante la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el Congreso del estado autorizó a 17 municipios de Puebla la contratación de créditos con la banca privada para la contratación de PPS con la firma Infraenergía S.A. de C.V. para que renovaran su red de alumbrado público.

Únicamente siete demarcaciones accedieron al esquema, los cuales fueron Texmelucan, Acatzingo, Atlixco, Acatlán, Amozoc, Libres y San Salvador El Seco, mismos que sumaron una deuda inicial por 386 millones 983 mil 975 pesos.

El resto de los municipios, los cuales decidieron no contratar el servicio, fueron Tehuacán, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Santa Rita Tlahuapan, Ajalpan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Los Reyes de Juárez.

En el último informe de la Secretaría de Hacienda se establece que los municipios de Atlixco, Acatlán, Amozoc, Libres y San Salvador El Seco, ya concluyeron sus créditos, hecho que ocurrió 12 años después de la contratación, aunque el plazo de pago se proyectó a 10 años.

Debe mencionarse que Texmelucan aún arrastran pasivos derivados del PSS con Infraenergía, pese a que el plazo para liquidar la deuda ya venció, pues la fecha pactada fue el 30 de junio de 2025, mientras que en el caso de Acatzingo aún cuenta con tiempo pues la liquidación total se estableció para 24 de agosto de 2027.

Los contratos que Infraenergía ofreció, preveían la instalación de luminarias que ahorrarían entre un 64 y un 38 por ciento de energía eléctrica, con lámparas cuyo costo promedio rondaba los 13 mil 393 pesos, en el año de 2013.

