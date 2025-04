En Acatzingo hay mucho miedo por el crecimiento de la delincuencia, reconoce el presidente de este municipio 

El presidente municipal de Acatzingo, Germán Coleote reconoció que la población de esa demarcación padece enojo, frustración e incluso miedo, ante la delincuencia, pero reprobó los disturbios ocurridos la víspera, cuando una turba quemó la puerta de la alcaldía e incendió tres patrullas, al intentar linchar a tres presuntos ladrones.

“Los actos de violencia y los daños a los bienes públicos no representan al pueblo noble y trabajador de Acatzingo. Tampoco son compatibles con una sociedad que exige justicia, pero nunca por la vía del caos o la confrontación”, aseveró el munícipe en un comunicado.

Luego, agregó: “Sabemos que hay enojo, frustración e incluso miedo. Pero también sabemos que la justicia no se construye con violencia. Hoy, más que nunca, necesitamos unidad, sensatez y confianza. Desde este gobierno no retrocederemos ante la presión ni la desinformación. Actuaremos con firmeza y responsabilidad, sin titubeos, con la convicción de que el bienestar colectivo se defiende con la ley en la mano, no con el fuego en las calles. A nombre de mi gobierno, refrendo nuestro compromiso con el diálogo, la justicia y la paz”.

En su versión de los hechos, expresó que “desde la Presidencia Municipal de Acatzingo activamos de inmediato los protocolos de seguridad y contención, en coordinación con autoridades estatales, para preservar el orden y proteger a nuestra población. Se detuvo legalmente a tres personas acusadas de presuntos actos delictivos, y se ha garantizado el respeto pleno a sus derechos. La Fiscalía, con sede en el mismo inmueble que fue atacado, dio seguimiento puntual al debido proceso, como marca la ley”.

Luego, advirtió: “No permitiremos que intereses ajenos alteren la tranquilidad de nuestro municipio. Seguiremos informando por los canales oficiales y pedimos a la población no caer en rumores ni manipulaciones”.

Antecedentes de inseguridad

Cabe recordar que el hartazgo por la inseguridad que prevalece en Acatzingo, se preparaba una marcha para el pasado 14 de abril, por parte de pobladores, luego de que el 7 de abril fueron robados dos automóviles en la junta auxiliar de Santa María Actipan y de que un par de mujeres fueron asaltadas sobre la avenida Francisco I. Madero, en la cabecera municipal.

Sin embargo, al final la movilización se suspendió.

