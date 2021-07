Barbosa insta a académicos de la UDLAP a que no sean cómplices de Derbez

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, instó a los académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a que no se conviertan en cómplices de Luis Ernesto Derbez Bautista y les reprochó que en el pasado, cuando inició el saqueo a la Fundación Mary Street Jenkins, no hubieran publicado desplegados como el que dieron a conocer la víspera.

En esa lógica el mandatario advirtió que la intervención de su administración en el conflicto se debe a un mandato de la Carta Magna: “la obligación de una autoridad es leer y hacer cumplir la Constitución general de la República, la particular del estado y las leyes que ambas emanen, intervenir en asuntos de legalidad, ¿está clarito, no?.

El pasado lunes se dio a conocer un desplegado rubricado por docentes e investigadores del campus cholulteca, en el que, entre otras cosas, reclamaron la intervención policiaca del gobierno estatal, en el litigio que libran los herederos de William O’ Jenkins.

“Pues mira, no doy opinión porque ni lo he leído, ahí que lo resuelvan ellos, no lo he leído”, dijo primero el mandatario estatal en la conferencia de prensa que encabezó hoy.

No obstante, prosiguió: “Les pido también ellos (los académicos), que reconozcan, que revisen si lo que hubo, no en la Universidad de las Américas sino en la Fundación Mary Street Jenkins, era legal o no, porque hoy los fondos de la fundación están en Panamá y en Bermudas, ¿es legal o no?, pues a ver académicos: ustedes no son cómplices de Ernesto Derbez, de verdad, no voy a opinar porque no conozco el desplegado”.

Luego, Barbosa Huerta insistió en el planteamiento que ha manifestado desde semanas atrás: “Yo lo que deseo es una salida negociada y legal, legal, legal, legal, siempre legal, por lo que para el gobierno este un tema de legalidad o qué, ¿es otro tema dentro de que todos lo sabían y nadie opinó nada?, fue en el año 2013, 2014 2015 hace 6, 8 o 9 años, ¿y cuando (se) sacó un desplegado para que no se saqueara a la universidad?, silencio, la moral del silencio, nadie dice nada, todos callados”.