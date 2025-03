Abusos contra policías provienen de pasadas administraciones; ningún alcalde había dialogado con ellos: Chedraui

Los abusos y las problemáticas que aquejan a los más de 2 mil 500 policías de la ciudad de Puebla provienen de administraciones pasadas, afirmó el alcalde José Chedraui Budib.

Al participar en la entrevista mañanera del gobernador, Alejandro Armenta Mier, José Chedraui afirmó que los propios agentes – que realizaron el fin de semana un paro de labores que duró más de 12 horas, tras la ejecución de dos agentes en la colonia Del Valle – le afirmaron que ningún presidente municipal se había acercado para dialogar directamente con ellos.

“Dejar muy claro que estos problemas no son de esta administración si no de pasadas, y no lo digo yo, lo dicen ellos. Desde la noche del sábado, y posteriormente me reuní con ellos”.