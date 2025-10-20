Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasEstado

Policía de Teopantlán reprime protesta por nomenclatura de calles

Vecinos del barrio de San Juan en Teopantlán protestan por el cambio arbitrario de nomenclatura de calles ordenado por el alcalde.
Vecinos del barrio de San Juan en Teopantlán protestan por el cambio arbitrario de nomenclatura de calles ordenado por el alcalde.
Miguel A. Domínguez

Vecinos del barrio de San Juan, perteneciente a este municipio de la región de Izúcar de Matamoros en la mixteca poblana, denunciaron abuso policial después de que elementos de la policía local sometieron con violencia a un habitante que intentó defender el nombre original de una calle gestionada durante la administración anterior.

Según los testimonios de los inconformes, el alcalde Ricardo Espinoza habría ordenado retirar las placas con el nombre original para colocar otras con una nueva denominación, sin previo aviso ni consulta a los vecinos del barrio.

Los habitantes afectados afirmaron que la vialidad fue construida y registrada conforme a la ley, por lo que calificaron la acción como arbitraria y autoritaria. “Se le habló al presidente Ricardo Espinoza para preguntarle por qué mandó a quitar las placas, y solo respondió que él no tenía nada que ver”, relataron los vecinos durante la protesta.

Durante la manifestación pacífica, uno de los pobladores fue sometido por policías municipales, hecho que provocó molestia entre los asistentes. Los vecinos exigieron una explicación formal y respeto a las decisiones tomadas en beneficio de la comunidad del barrio de San Juan.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...
Internacional

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del ‘narco’, revira el colombiano

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser “líder del narcotráfico”, y advirtió que su...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Por golpear con un tubo a su esposa detienen a presunto agente de la FGE en Izúcar

Isaí Pérez Guarneros -
Genaro David N., quien se identificó como agente de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido en el municipio de Izúcar...

SNTE propone reingeniería para redistribuir tareas y zonas escolares tras expansión de Cordes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Para resolver la inquietud de maestros y supervisores tras el incremento de 19 a 27 Coordinaciones de Desarrollo Educativo del Estado de Puebla (Cordes),...
00:01:35

Activan alerta sanitaria en dos escuelas de Puebla por 18 casos de Coxsackie

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó este martes un brote del virus Coxsackie que afecta a 17 alumnos del Centro Escolar...

Más noticias

Animales adaptados al frío surgieron hace 2.6 millones de años: estudio

Denise Lucero -
Madrid. Los animales adaptados al frío comenzaron a evolucionar hace 2.6 millones de años, cuando el hielo permanente en los polos se hizo más...

Senado declara constitucional la adscripción de la GN a la Sedena

Denise Lucero -
Ciudad de México. El Senado de la República formuló este domingo la declaratoria de constitucionalidad de la la reforma que adscribe la Guardia Nacional...

Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Denise Lucero -
Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025