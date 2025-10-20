Policía de Teopantlán reprime protesta por nomenclatura de calles

Vecinos del barrio de San Juan, perteneciente a este municipio de la región de Izúcar de Matamoros en la mixteca poblana, denunciaron abuso policial después de que elementos de la policía local sometieron con violencia a un habitante que intentó defender el nombre original de una calle gestionada durante la administración anterior.

Según los testimonios de los inconformes, el alcalde Ricardo Espinoza habría ordenado retirar las placas con el nombre original para colocar otras con una nueva denominación, sin previo aviso ni consulta a los vecinos del barrio.

Los habitantes afectados afirmaron que la vialidad fue construida y registrada conforme a la ley, por lo que calificaron la acción como arbitraria y autoritaria. “Se le habló al presidente Ricardo Espinoza para preguntarle por qué mandó a quitar las placas, y solo respondió que él no tenía nada que ver”, relataron los vecinos durante la protesta.

Durante la manifestación pacífica, uno de los pobladores fue sometido por policías municipales, hecho que provocó molestia entre los asistentes. Los vecinos exigieron una explicación formal y respeto a las decisiones tomadas en beneficio de la comunidad del barrio de San Juan.