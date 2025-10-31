Abundan sobornos a custodios y fuertes intereses económicos en los penales de Puebla: SSP

Los penales en el estado de Puebla es un tema muy álgido por el manejo de intereses y el gran flujo de recursos económicos que orilla a los custodios a ceder e incurrir en actos de ilegalidad, reconoció este jueves el secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

Al término de la rueda de prensa, el alto mando marino, ahora responsable de la seguridad en el estado, afirmó que “la evaluación es permanente en los penales”, debido a que el sistema penitenciario “es uno de los temas más álgidos en Puebla, porque se manejan muchos intereses, hay mucho dinero, cuestiones que son tentaciones para los custodios”.

En entrevista, el funcionario expuso que especialmente el penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, es reconocido como un foco de conflicto donde la alta disponibilidad de recurso permite a grupos de interés dentro de la prisión manipular el sistema, lo que representa un reto constante para la autoridad.

Para hacer frente a esta situación, destacó que es importante la incursión de la tecnología en el proceso de revisión de los internos en los reclusorios.

En ese sentido, afirmó que se encuentran trabajando en ello, a fin de que no solo se dependa del factor humano en esta compleja tarea.

Sánchez González dijo que se necesitan de mecanismo como el circuito cerrado, así como aparatos para llevar a cabo las revisiones corporales, que utilizan los custodios para introducir “cosas indebidas”, al caer en la ilegalidad por las grandes sumas de dinero que reciben.

“Un funcionario tiene un salario asignado, pero la cantidad de dinero que circula en los reclusorios es muy grande, igual que la tentación”, admitió.

El secretario de Seguridad Pública afirmó que para reducir este control que tienen algunos internos del penal de San Miguel, es urgente el traslado de los reos más peligrosos con participación, en algunos casos, en bandas criminales a nivel nacional.

En el caso del penal San Miguel, informó que solicitaron 20, pero los prioritarios son seis.

A la fecha, reveló que únicamente han podido trasladar a siete reos y solicitaron otros cinco para sacarlos a reclusorios fuera del estado de Puebla.

La SSP “no encubrirá a nadie”

Por otro lado, Francisco Sánchez González sentenció que, de confirmarse la veracidad de los videos que circulan en redes sociales, de las fiestas y otras irregularidades al interior del penal de San Miguel, “no se encubrirá a nadie” y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondiente.

En rueda de prensa, el titular de la SSP aseguró que la Dirección de Asuntos Internos ha tomado el control de la investigación, de la que afirmó se llegará hasta las últimas consecuencias.

“El paso número uno, nosotros vamos a verificar digitalmente que las fotografías sean correctas; y se evaluará la veracidad de los videos, si son actuales y corresponden a la fecha”, declaró el funcionario, luego de agradecer al medio de comunicación que publicó la denuncia.

Informó que el proceso que seguirá la dependencia, tomando en cuenta la estructura laboral de la prisión, es revisar los turnos y el rol de los servidores públicos que trabajaron en el día y fecha de las grabaciones, debido a que el sistema penitenciario opera por turnos.

“Tengan por seguro que en la Secretaría no se encubre a nadie, si hay alguna conducta ilícita vamos a tomar las acciones disciplinarias correspondientes”, advirtió.

Por último, se comprometió públicamente a actuar de conformidad con el debido proceso para sancionar cualquier irregularidad, asegurando que no habrá encubrimiento para nadie.

