Edomex: velan a Alicia Matías, la abuela que salvó a su nieta en explosión de pipa

La Paz, Méx. Los restos de Alicia Matías Teodoro son velados en esta localidad luego de que la noche del viernes murió debido a la gravedad de las quemaduras de tercer grado que sufrió en el 98 por ciento de su superficie corporal y que finalmente le ocasionaron un infarto.

Ella, públicamente es reconocida como la abuelita heroína porque el pasado miércoles diez, cuando ocurrió la tragedia, protegió con su cuerpo a su nieta, luego de que una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP volcó e incendió en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

La tarde de este sábado, bajo una pertinaz lluvia, la familia totalmente devastada se despide de Alicia, en el domicilio familiar, ubicado a un costado de la estación terminal Los Reyes, de la línea A del Metro férreo de la CDMX.

El día de los hechos, Alicia no dudó en poner en riesgo su vida cuando ella y su nieta quedaron atrapadas entre las llamas que envolvieron el perímetro bajo el puente La Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza.

La mujer de 54 años laboraba como checadora de transporte público a la orilla del paradero de la estación Santa Marta, de la línea A de este sistema de transporte colectivo de la CDMX.

Su hija Jazmín tenía que trabajar y no había quien cuidara a Azulet, de dos años de edad; fue entonces que Alicia se llevó a su nieta al trabajo, sin saber que horas más tarde la explosión de la pipa de gas les cambiaría la vida.

Aquel trágico miércoles, ambas fueron trasladadas al Hospital General de Zona (HGZ 53) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, a la abuela la trasladaron al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, del IMSS, y a Azulet, al Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS.

Mientras tanto, aquí en La Paz, donde se celebra el velorio, Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia, narró el dolor que embarga a toda la familia.

“Ayer, al recibir la noticia, pues mi mami se me desmoronó, mi papi no podía ni llorar. Fue muy fuerte para ellos… Para mis papás este golpe yo creo que es irreparable”.

Al pie del ataúd se encuentran doña María Guadalupe Matías Teodoro y don Rogelio Barajas.

Cinthya Jazmín Carrillo, anoche pidió permiso en el hospital donde se encuentra su hija Azulet, para trasladarse al nosocomio donde a las 20:30 se reportó el deceso de su madre, y despedirse de ella.

Hoy por la mañana, también le dieron autorización para trasladarse hasta esta localidad y rendir guardia al pie del féretro de Alicia, quien dio la vida por su nieta.

Alicia deja a su pareja, a sus padres, a tres hijas y tres nietas de diez, seis y dos años.

“Mi hermana demostró ser una gran mujer, una gran persona. Amó infinitamente a sus nietas, a su familia y yo me quedo con eso, que fue una gran madre”.

