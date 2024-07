Abstracción antiquísima

Abstraer la realidad, transformarla en algún tipo de lenguaje y desarrollarla en algún formato, pareciera una característica esencialmente humana, aunque encontramos expresiones de este tipo en ciertos animales. Como sea, tradicionalmente se ha interpretado que ahí donde existen pinturas, grabados en piedra, geoglifos, la huella humana queda patente. Usualmente se ha denominado a estas expresiones arte rupestre e incluso se ha pretendido ver en él algo universal. Ya me he ocupado en una columna anterior de cuestionar tal universalidad al considerarla terriblemente injusta frente a las y los artífices de esas expresiones. Habría que repensar también aquello de “arte” con lo que, con poca fortuna, se le despoja de muchos otros elementos, como la ritualidad, la construcción de identidad (es posible que quien haya elaborado estas figuras esté captando la esencia de su comunidad, ya sea como cazadora, ya sea identificada con la presa), e incluso, una forma de escritura. Habrá incluso quien vea en ello una especie de proto arte o expresión naif (infantil), lo que hace que veamos a estas criaturas del género homo como entes inferiores en estadios evolutivos muy anteriores a nuestra “magnificencia” y que, sin duda, nos lleva a los cientos de animaciones que los caricaturizan mostrándolos como toscos, burdos, bastos. La pregunta interesante que surge es, ¿puedes tú, habitante de este mundo moderno, con todo tu conocimiento -si es que has sacado la cabeza de las redes sociales para ir más allá-, realizar los materiales, desarrollar técnicas y estilos para plasmar algo que no sólo te identifique a ti y a tu grupo -eso es si tienes uno- y logre permanecer por 50 mil años? Adivino la respuesta. Entonces, es necesario que veamos esto con otros ojos.

Vuelvo a este tema tan pronto, pues resulta que paleontólogos indonesios y australianos encontraron las hasta el momento pinturas rupestres más antiguas con arte figurativo. Recordemos que hay otras mucho más antiguas en África, figuras geométricas, datadas en torno a los 100 mil años antes de nuestra Era. Según una nota publicada recientemente en el portal de la BBC, el “ejemplo más antiguo de arte rupestre figurativo ha sido descubierto en la isla indonesia de Célebes Meridional por científicos australianos e indonesios. (…) La pintura de un cerdo salvaje y tres figuras humanas tiene al menos 51.200 años, más de 5.000 años más que el arte rupestre más antiguo anterior. (…) El descubrimiento hace retroceder el tiempo en que los humanos modernos mostraron por primera vez la capacidad de pensamiento creativo. (…) Maxime Aubert, profesor de la Universidad Griffith, en Australia, dijo a la BBC que el descubrimiento cambiaría las ideas sobre la evolución humana”. Como he dado cuenta en esta columna desde hace ya varios años, el aluvión de nuevos descubrimientos que se ha venido dando, hace que nos cuestionemos aquellas “verdades absolutas” que quedan plasmadas como en piedra, en libros de texto y videos documentales que pueblan las aulas y la red y que han estructurado nuestra visión del mundo. Por ejemplo, como bien se reflexiona en la nota, hasta “hace 10 años, la única evidencia de arte rupestre antiguo se encontraba en lugares como España y el sur de Francia. Eso llevó a algunos a creer que la explosión creativa que condujo al arte y la ciencia que conocemos hoy comenzó en Europa. (…) Pero el descubrimiento de contornos coloreados de manos humanas en el sur de Célebes en 2014 hizo añicos esa visión. (…) Luego, en noviembre de 2018, en la cueva de Lubang Jeriji Saléh, en la isla indonesia de Borneo, científicos encontraron la obra de arte representativa más antigua, que se cree que tiene más de 40.000 años, de un animal desconocido. (…) Adam Brumm, profesor de la Universidad Griffith, dijo que los últimos descubrimientos de arte rupestre en Indonesia arrojan nueva luz sobre el importante papel de la narración en la historia del arte”. Otra evidencia más de que Europa no es el centro del universo y de que es necesario decolonizar nuestro pensamiento y abrirnos a comprender que a lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas otras epistemologías, es decir, muchas otras formas en que el ser humano ha comprendido su entorno, ha convivido con él y lo ha abstraído para explicarlo después.

Por si fuera poco, la nota da cuenta de que se ha utilizado un nuevo sistema vía láser para estudiar mejor las pinturas y tener una datación más certera. Como bien se señala, sería conveniente que se ocupara esta técnica para trabajar con otros hallazgos anteriores y quizá nos podríamos llevar sorpresas interesantes. Estos descubrimientos me invitan a reflexionar varias cuestiones. Primero que nada, parece que cada vez más integrantes de la comunidad científica ven en África no sólo el origen de los sapiens sino de otros homínidos y que de ahí habrían migrado a Europa y Asia. De igual manera, como decíamos, es en África donde se han encontrado las expresiones rupestres más antiguas. Si añadimos estas abstracciones rupestres encontradas en las islas que integran la hoy Indonesia, me llevan a pensar que estos homínidos no sólo caminaron, sino que también navegaron, por lo que habría que pensar que el desarrollo de conocimientos y técnicas tan complejas como las que se requieren para construir embarcaciones y surcar aguas fluviales, pero especialmente marítimas, son muy anteriores y no provienen de Europa. Además, qué tanto los océanos Índico y Pacífico, en conjunto con los mares que se le integran -como el mar de China Meridional, lugar donde se encuentran las islas que comentamos- deben ser reconsiderados como espacios de transmisión que conecten territorios como África, Asia y América. Debemos dejar ya de pensar en términos de “Historia Universal” y considerar las historias regionales y pensar el mundo y su historia, como una enorme red de relaciones de todo tipo. Es como reflexiona Walter Mignolo en el libro “Una con concepción decolonial del mundo: Conversaciones de Francisco Carballo con Walter Mignolo” (2014) necesario continuar con el proceso de “desoccidentalización” del pensamiento, que es despojar a nuestras epistemologías de la idea de un pensamiento único y comprender que existen otros, pero sin reoccidentalizar después el pensamiento. Lo anterior viene a cuento con los nuevos actores en el mundo de hoy -véase China, India y Rusia- y si es que terminarán o no cayendo en las mismas lógicas de pensamiento occidentales, sus modos de comercio, de gobierno, de costruir ciencia, de pensar las relaciones entre países y regiones. Algo así podría suceder si vemos este arte rupestre que es consecuencia de las migraciones terrestres y marítimas de épocas tan remotas, a través de los mismos modelos utilizados para explicar la historia europea y sus contactos con otras latitudes. Por ejemplo, sistemáticamente se niegan los fechamientos en Pedra Furada, Brasil, algunos que van hasta los 48 mil años antes de nuestra Era -abordo el particular en una columna anterior llamada “Memoria Colonizada”-. Se piensa que ello no podría ser pues la teoría más aceptada del poblamiento de América sería la del Estrecho de Bering en una de las últimas glaciaciones y habría sido hace poco más de 15 mil años. De la navegación no se habla, pues, por un lado, no se piensa que estos homínidos tuvieran la capacidad de desarrollar esas tecnologías y, por el otro, no se han encontrado embarcaciones que daten de esos periodos. Pero, el hecho de que no se encuentren, no quiere decir que no existan. En la nota de la BBC se habla de que “Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, cree que puede haber ejemplos de arte figurativo antiguo en África, donde evolucionaron por primera vez los humanos modernos, pero aún no se ha encontrado ninguno. (…) ‘Este hallazgo refuerza la idea de que el arte figurativo se produjo por primera vez en África, hace 50.000 años, y el concepto se extendió a medida que se expandió nuestra especie’, sostuvo. (…) ‘Si eso es cierto, aún deben surgir muchas pruebas nuevas de otras áreas, incluida África. Obviamente, esta fecha más antigua es un trabajo en un panel en un lugar; con suerte, se realizarán más dataciones en más sitios para confirmar este hallazgo aparentemente crucial’, agregó”. Y, el hecho de que todavía no se encuentren, no significa que no existan. Debemos, por tanto, mantener abiertas las posibilidades y la mente para poder ver aquello que nuestros prejuicios académicos bien occidentales nos nubla. Abandonemos en consecuencia las certezas, las verdades y las afirmaciones y abracemos la duda y la entropía como elementos necesarios de la construcción de conocimientos más justos con el mundo en que habitamos. Y, como colofón comento que, no solamente el pensamiento creativo viene relacionado con lo que la ciencia ha denominado arte -aspecto a discutir también- sino que se encuentra vinculado a todo aquello que realiza el ser humano, a las decisiones que va tomando día con día, a su adaptabilidad y a la manera en que ha interpretado el mundo. Somos seres complejos acostumbrados a escapar de nuestra complejidad y refugiarnos en unas engañosas certezas que se caen cada vez que aparecen vestigios como estos.