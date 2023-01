Abreviaturas de los jóvenes

Se puede decir que si bien, siempre han existido brechas generacionales, en la actualidad se han acentuado las diferencias de opiniones considerando valores, creencias, simpatías, hábitos y un largo etcétera. El acceso a nuevas tecnologías condiciona modificaciones en la comunicación que tienen un dinamismo imposible de comprender en su totalidad y extensión.

Yo pertenezco a esa generación en la que comenzamos a utilizar palabras con un significado distinto al original, como “padre” para expresar algo bonito o bueno, “buena onda” considerando la afinidad con otra persona y una serie de variantes sorprendentes (¿Qué onda? agarra la onda, estar fuera de onda, cuál es la onda¸ ser bueno(a)/mala onda) o “chafa”, queriendo decir de mala calidad. Esto no es nuevo. Siempre han existido modificaciones al lenguaje que alcanzan su máxima expresión en el muy mexicano albur, con el doble significado que constituye un capítulo aparte dentro de nuestra comunicación.

No considero que esto sea malo. Son formas de expresión; pero ahora estamos frente a una forma de comunicación que, en lo personal, me parece sorprendente y curiosa. Cuando comenzamos a comunicarnos por medio de mensajes a través del teléfono celular, el número de caracteres estaba muy limitado. La red social Twitter y los mensajes conocidos como “tweet’s” no podían tener más de 140 caracteres allá por el 2017 y si bien en la actualidad se ha duplicado a 280, en la comunicación por medios electrónicos, se sigue la tendencia a abreviar. Esto seguramente se relaciona con la acelerada forma de vida que nos lleva a ahorrar en tiempo y espacio. Usábamos los SMS (servicio de mensajes cortos por las siglas en inglés) y comenzamos a relegar palabras hermosas como aurora, lontananza, desenlace o esperanza.

Este fenómeno es mundial. En inglés se ha abandonado el notwithstanding the fact that (sin perjuicio de que), en francés la hermosa palabra adieu (adiós) y en alemán Augenblick (parpadeo).

Yo casi no envío facebooks, tweets, instagrams, ni telegrams. Por supuesto que soy usuario consuetudinario de mensajes de texto (SMS) y WhatsApp, con una particular inclinación a evitar emoticones (icono de emoción), abreviaturas, gráficos animados o imágenes sugestivas. Cuido la ortografía y he sido víctima de los textos correctivos que en muchas ocasiones nos han arrebatado carcajadas infinitas.

A medida que pasa el tiempo, me encuentro con abreviaturas que se utilizan abusivamente sin conocer su origen. Es difícil escoger las más frecuentes; sin embargo, con una lista que se incrementa diariamente, considero que debemos tomarlas en cuenta, pues en ocasiones implican una forma de comunicación que puede implicar significados ocultos y en adolescentes, hasta peligrosos. PAW (Parents are watching o padres mirando), PITR (Parent in the room o padres en el cuarto), PBB (Parent behind back o padres a mi espalda), POMS (Parent over my shoulder o padres en mis hombros), KPC (Keeping parents clueless o manteniendo a los padres sin idea) y PAH (Parent at home o padres en casa) son claros ejemplos de este tipo de interacciones. Podría parecer inocente, pero aprovechando la clandestinidad, delincuentes cibernéticos convierten a nuestros jóvenes en sujetos extraordinariamente vulnerables.

Así tenemos:

LOL: Laughing Out Loud (Reírse de forma muy estridente o notoria). Ejemplo: I forgot my swimsuit at home! LOL.

OMG: Oh My God (Dios mío). Ejemplo: OMG, I’m your biggest fan!

BTW: By The Way (Por cierto). Ejemplo: BTW, you owe me a favor.

DIY: Do It Yourself (Hazlo tú mismo). Are you asking a carpenter or will you DIY?

ASAP: As Soon As Possible (Tan pronto como sea posible). Ejemplo: I have you finish my homework ASAP.

TGIF: Thank God It ‘s Friday (Gracias a Dios es viernes). Ejemplo: This week has been very hard, but TGIF.

IDK: I Don’t Know (No lo sé). Ejemplo: Do I have to do it? IDK.

BFF: Best Friends Forever (Mejores amigos por siempre). Ejemplo: She has been my BFF since childhood.

FYI: For Your Information (Para tu información). Ejemplo: FYI, I am your teacher now.

OMW: On my way (En camino). Ejemplo: I’ll be there at noon, I’m OMW.

FAQ: Frequently asked questions (Preguntas frecuentes). Ejemplo: If you have any doubts, please see the FAQs.

JIC: Just in case (Por si acaso). Ejemplo: Take this money, JIC you need it.

NVM: Never mind (No te preocupes/no importa). Ejemplo: NVM, I can call you back.

YOLO: You only live once (Solo se vive una vez). Ejemplo: I’m going to the party tonight, YOLO.

ICE: In case of Emergency (En caso de emergencia). Ejemplo: ICE call me.

AKA: Also known as (También conocido como). Ejemplo: He is John, AKA the best gamer ever.

THX: Thanks (Gracias). Ejemplo: I don’t know what I would do without your help, THX.

ETA: Estimated time of arrival (Hora estimada de llegada). Ejemplo: His flight has an ETA at 8:30.

FB: Facebook. Ejemplo: Can you add me on FB?

DM: Direct Message (en redes sociales). Ejemplo: I haven’t read your DM, sorry.

YT: Youtube. Ejemplo. I always watch your YT videos.

IGTV: Instagram TV. Ejemplo. I just uploaded my first IGTV.

GIYF: Google is Your Friend (Google es tu amigo, se refiere a que, si se hubiera buscado en Google, ya se sabría). Ejemplo: Man, GIYF, Google it and you can find the next gas station.

XOXO: Siglas para mandar besos y abrazos a la hora de despedirse. Ejemplo: I have to go to my class, XOXO.

BRB: Be Right Back (Regreso en seguida). Ejemplo. I forgot my wallet, BRB.

ROFL: Rolling on Floor Laughing (Ruedo por el suelo de risa). Ejemplo: Have you watched this channel? I’m ROFL.

XD: Representa una risa o carcajada. Ejemplo: I hid my ID and now I can’t find it XD.

No estoy en desacuerdo con esta forma de expresión, aunque me duele que gradualmente se pierda la belleza del lenguaje en la misma medida en la que se da esta escritura de contracción. Por lo pronto, me rehúso a abreviar en mi forma de comunicación digital. Persistiré en la necia postura de evitar cualquier otra forma de expresión que vaya más allá de la búsqueda de la palabra precisa para decir lo que se desea, independientemente del esfuerzo mental.

