Abre Nimbeë, concurso para que músicos de Puebla graben sus proyectos en Radio Educación

La convocatoria Nimbeë ofrece de manera gratuita la grabación de audio, edición y mezcla de producciones discográficas a proyectos originales, solistas o agrupaciones de todo el país, incluido Puebla, con la aportación del uso de los estudios y equipo técnico de Radio Educación.

Emitido por esta instancia de la Secretaría de Cultura federal, el certamen está abierto para todo el crisol de géneros que se desarrollan en el país, como señaló el coordinador de Nimbeë, Luis Felipe Oropeza.

“Mucha de esta música no es comercial, no tiene cabida en otros espacios, que si no fuera por apoyos como este no se podría grabar ni materializar. Lo que genera un impulso a los proyectos musicales, a la cultura de este país y a los grupos musicales”, aseguró al presentar la convocatoria.