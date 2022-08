Abraham Paredes, una vida de hacer fotografía de corazón

Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente:

Abraham Paredes García nació el 7 de septiembre de 1939. La mayor parte de su vida, quizá desde los 11 años cuando tuvo su primera cámara entre sus manos, ha tomado a la fotografía como su vocación y su pasión, identificado como un pilar de la disciplina en Puebla y maestro de otros más en la región.

A sus casi 83 años, sabe que como fotoperiodista hay que “hacer la fotografía de corazón”, no sólo por trabajo sino porque nace desde el interior. “Hay que ponerle corazón a través de la cámara, una cámara por muy buena que sea, si no tiene quien apriete el obturador, no sale la fotografía”,

Abraham Paredes dice que debido a la epidemia de los últimos años ha tomado un compromiso consigo mismo: cuidar su salud, saber que todo pasa y decir que el ser un fotorreportero es una etapa que quizá terminó, pues ya se cansa y su cuerpo ha perdido su elasticidad.

- Anuncio -

“Para mí ya pasó, todo transcurre en la vida. Caminé muchos años, donde quiera que fui. Fui 12 años a la Basílica de Guadalupe, subí varias montañas, fui un trotamundos. Se acabó pero estoy contento”, afirma esbozando una sonrisa.