ABOGADOS IMPOLÍTICOS

El linchamiento mediático contra la ministra Yasmín Esquivel continúa. A su descalificación se suben todos aquellos que buscan un eco mediático para hacerse notorios, y los medios de información masiva -cuyos dueños sí tienen interés en su defenestración- reproducen y multiplican cualquier tipo de ataque en su contra, provenga de quien provenga, magnificándolo. Cualquier opinión al público que en otras circunstancias sería desechada por irrelevante, tratándose del golpeteo político contra aquella, es mostrada en medios como la opinión más calificada, digna de crédito, y de ser atendida por todos. Derivada de la acusación por presunto plagio de su tesis de licenciatura, puesta en circulación por los grupos de interés Latin US (Roberto Madrazo-Carlos Loret) y Letras Libres (Aguilar Camín-Enrique Krauze) que encontraron fácil modo de enganchar a la UNAM mediante los servicios del “académico” Guillermo Sheridan; la descalificación ha sido convertida por la oposición en una especie de torneo de competencias morales donde los impugnantes de la ministra se esmeran en exhibir su candidez moral, firmeza ética de vida, y afanes justicieros, con los cuales piden a grito abierto que sumariamente se le invalide el título universitario, se cancele su cédula profesional, y sea echada de su cargo en la Corte. El presupuesto lógico de su diatriba es: la estudiante veinteañera debió ser la que llegó a sorprender a la institucionalidad académica de la FES Aragón para corromperla. Esas altas virtudes que orondos y altivos quieren presumir les han hecho olvidar que no hace mucho tiempo, cuando eran gobierno, las máximas “morales” en que asentaron su quehacer gubernativo decían: “un político pobre es un pobre político”, “mientras más obra más sobra”, “el que no transa no avanza”, “ponte la del Puebla”, y otras.

En este embrollo político mediático llaman atención las posturas expuestas por algunas agrupaciones de abogados que, por las contradicciones intrínsecas de su discurso frente al conflicto de la ministra, juegan un papel indigno con el que consiguen abonar al desprestigio de la abogacía. Hechas públicas con posterioridad a la elección de presidente de la Corte, el pasado dos de enero, que ungió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández; denota que impedir a Esquivel Mossa la posibilidad de presidir la Corte, no fue el único objetivo trazado para atacarla, sino que subyace otro, superior, en la pretensión de retirarla del cargo: lograr una redistribución del poder del Estado que acreciente el poder de la Corte, nulifique al poder legislativo, y la encamine a un proyecto de golpismo futuro.

El 12 de enero los dirigentes del Consejo General de Abogacía Mexicana (CGAM) -formado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México- emitieron un comunicado donde señalan: <<Independientemente de las implicaciones jurídicas y de los procedimientos que se deberán seguir, la permanencia de la C. Esquivel Mossa como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afecta gravemente el prestigio de nuestro alto tribunal y, por tanto, es éticamente insostenible. Por respeto a la sociedad mexicana, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de derecho, se estima que la ministra Esquivel Mossa debe renunciar en los términos del artículo 98, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos>>. Resulta desatinado que los abogados hagan de lado “las implicaciones jurídicas” y “los procedimientos que se deberán seguir”, sustituyéndolos por “el prestigio” y lo “éticamente insostenible”, como bases de su estimación para que la ministra renuncie. Degradan la condición de abogados, al aceptar difundir un panfleto político de baja estofa cuyo contenido acredita un grave desconocimiento del Estado de derecho. Su aportación, es la cita del artículo 98 constitucional que alude a la renuncia de los ministros como un acto personalísimo que, sin embargo, no vacilan en querer suplantar.

El 17 de enero el periódico Reforma publicó nota destacando que la agrupación de abogados Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado A. C. <<revocó el diploma y reconocimiento de honor que le otorgó a la Ministra Yasmín Esquivel en 2015, al considerar el “penoso asunto” del plagio de su tesis, y conminó a la UNAM y a la Corte a tomar acciones al afirmar que tienen facultades para hacerlo>>. La asociación civil recordó <<que se ha comprobado el plagio del trabajo de titulación con el que se graduó la funcionaria como Licenciada en Derecho, lo que quedó asentado en la resolución alcanzada por el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, y fue publicado en un boletín por la Universidad Nacional Autónoma de México, suscrito por el Rector Enrique Graue Wiechers>>. Estos abogados consideran <<que la Ministra debería renunciar>>. Respaldan su petición en que: a) En razón de su autonomía la UNAM tiene potestad absoluta tanto para otorgar títulos como para invalidarlos y que no es la SEP la indicada para dictaminar la titulación de un alumno; b) Al no cumplir con los requisitos indispensables para pertenecer al selecto grupo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución en su fracción IV, que estipula que debería de “gozar de buena reputación”, y no cometer fraude, falsificación, abuso de confianza o al cometer otro que “lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; c) La Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el nombramiento de la Ministra y actúe en consecuencia; y, d) El caso de la tesis, deja en evidencia la ausencia del Estado de Derecho en nuestro País, así como el civismo de quienes representan a nuestras instituciones públicas>>. Véase la lógica de esta agrupación: partiendo del “caso de la tesis”, pasan a pedir su renuncia, declaran la ausencia del Estado de derecho, y de civismo “de quienes representan a nuestras instituciones públicas”. Que estos abogados pidan, la renuncia invocando el artículo 95 que fija requisitos para la elección de ministros, y que la Corte “revise el nombramiento de la ministra”, exige de ellos, necesariamente, una relectura del texto constitucional.

También Reforma difundió otra nota (21/01/23) donde <<La Asociación de Abogados Cristianos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una denuncia en contra de la Ministra Yasmín Esquivel>>. En dicha denuncia sostienen que la ministra “no está acreditada” para ejercer ese cargo luego que la UNAM corroboró que plagió la tesis para titularse como abogada. No ocultan que los mueve una intención política: <<Abogados Cristianos justifica esta acción en virtud de la tendencia ideológica y política de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa en temas de relevancia para la sociedad mexicana… como el aborto y la ideología de género y en contra de la libertad de conciencia>>. El representante de la Asociación, Carlos Ramírez, indicó que “Sólo su destitución restablecerá el Estado de Derecho en nuestro País”. Obsérvese esta lógica discursiva que lleva conceptualmente a estos abogados, del plagio a la tendencia ideológica, y de la destitución al Estado de Derecho. El desorden temático, la confusión de conceptos y el sincretismo entre ética y Estado de derecho, evidencian un discurso deshilvanado hecho sólo para satisfacer conveniencias políticas.

Esta fraseología de los abogados se vino abajo al momento que el rector de la UNAM, el 23 de enero, ofreciera públicamente <<que la casa de estudios abrirá un espacio para que la ex alumna pueda defenderse y exponer sus alegatos. Graue Wiechers acotó que hay que esperar a que llegue el resultado (del proceso) en principio; por supuesto que si existe plagio, denunciaremos>>. A pesar que otros abogados -Eduardo Andrade y Alfredo Sánchez, ex y actual, abogados de la máxima casa de estudios- han advertido claramente y con fundamento legal adecuado, la imposibilidad de sanción o la existencia de vacíos legales en el caso; el rector Graue, desubicado, sigue dando palos de ciego y los colegios de abogados yéndose de bruces con un procedimiento donde, como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, primero se emite la condena (plagió la tesis) y, después, se le brindará un espacio para “defenderse y exponer sus alegatos”. ¡Bonito Estado de derecho reclaman estos abogados! El Estado de derecho requiere de los abogados la lectura íntegra de la Constitución y, con ella, la defensa de la presunción de inocencia, la ley aplicable al caso, el juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento como condiciones jurídicas previas, irrenunciables, para cualquier acto de molestia o privación que afecte los derechos humanos de la ministra. Como “simuladores del derecho” -en expresión de Ignacio Burgoa- prefieren “estimar” que la ministra “debe” renunciar. ¿Ética de abogado o ignorancia del Estado de derecho?

Tras la andanada de ataques que piden renuncia o destitución de la ministra subyace otro objetivo político, supremo para la oposición, esbozado ya por el dirigente del PAN, Marko Cortés, en su visita del pasado lunes al edificio sede de la Corte: <<…con la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la SCJN tenemos una “alta expectativa de que se haga valer la Supremacía Constitucional, que se respete la Constitución (…)>>. En la confrontación por el INE, la oposición pudo detener la reforma constitucional que había planteado el Ejecutivo; sin embargo, aprovechando la mayoría simple de que el partido Morena dispone en Cámaras, aprobó una reforma a leyes secundarias conocida como el “Plan B”. Esta posibilidad legislativa es la que la oposición busca neutralizar y controlar mediante la Corte, al insistir con distintas voces en la renuncia o destitución de la ministra. De conformidad con los artículos 105 y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre normas generales (leyes), actos u omisiones (de autoridad); y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. (Artículo 105). Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. (Artículo 106). Es decir, la oposición quiere asegurar que en todos los conflictos de constitucionalidad que sus adeptos sometan al escrutinio de la Corte y deban discutirse en Pleno, las resoluciones se tomen con mayoría de por lo menos ocho votos, para que las resoluciones tengan efectos generales o declaren la invalidez de las leyes impugnadas. Con estos efectos jurídicos, la Corte podría limitar la acción legislativa de Morena en las Cámaras de Diputados y Senadores. La prueba de fuego para esta pretensión opositora serán: a) Los amparos promovidos por 18 empresas generadoras de energía eléctrica contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que la Corte ya decidió volver a analizar y, en caso de conceder los amparos, las empresas quedarían exentas de su aplicación (La Jornada: Volverá Suprema Corte a revisar la Ley de la Industria Eléctrica); y, b) El análisis de constitucionalidad que se haga sobre la reforma a leyes secundarias en materia electoral (Plan B), ya con la nueva presidenta de la Corte. Quiere decir que lo que está en juego no es el presunto plagio de la tesis de Esquivel, sino el rumbo del país que desean recuperar los dueños del dinero y los partidos de la oposición…y no necesariamente por vía de elecciones libres.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de enero de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO