Viernes, agosto 8, 2025
NoticiasInternacional

Abogados de Caro Quintero piden a juez levante medidas de aislamiento

Abogados de Caro Quintero piden a juez levante medidas de aislamiento
Caro Quintero durante su juicio en un tribunal federal en Brooklyn, EU. Ilustración: Jane Rosenberg/Artincourt
La Jornada

Los abogados de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano preso en Estados Unidos, acusado del asesinato de un agente de la DEA hace 40 años, solicitaron este viernes al juez de distrito Friederick Block que levante las medidas de aislamiento.

Desde su detención en febrero “el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas” y “no tiene permitido ni siquiera un contacto indirecto con su familia, dado que su defensa tiene prohibido difundir las comunicaciones con él a un tercero”, argumenta su defensa, encabezada por el abogado Mark DeMarco, en un documento al que tuvo acceso ‘La Jornada’.

También puedes leer: EU no pedirá pena de muerte para Caro Quintero y ‘El Mayo’ Zambada

Quintero, de 71 años y fundador del Cartel de Guadalajara, está recluido en un penal de máxima seguridad de Nueva York a la espera de su juicio, en “una celda pequeña y sin ventanas. Permanece en esta celda solo durante 23 horas al día de lunes a viernes, y los fines de semana 24 horas. No tiene permitido hacer ejercicio. Las comidas se las pasan a través de una ranura en la puerta de la celda, come solo. La luz está siempre encendida. El aire acondicionado es deficiente y a menudo carece de suficiente ropa o cobijas para enfrentar el frío”, exponen en el texto y señalan que estas condiciones “vulneran el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión”.

Te recomendamos: Caro Quintero se presenta en segunda audiencia ante tribunal en NY

La petición llega tres días después de que el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump revelara que finalmente no solicitaría la pena de muerte para varios de los narcotraficantes recluidos en Estados Unidos, entre ellos Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, ambos a la espera de su juicio en Nueva York, como se había previsto inicialmente.

Leer más: Incendian el antimonumento +43; acusan al gobierno de ordenar la agresión

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen a involucrado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

La Jornada -
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la...
Internacional

Ocho organizaciones criminales de América Latina, consideradas terroristas por EU

La Jornada -
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero como terroristas a ocho organizaciones criminales Latinoamérica, entre ellas seis cárteles mexicanos de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

BdeM baja a 7.75% la tasa de interés ante disminución de la inflación

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) decidió por mayoría de votos bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto...

Ordena Trump levantar censo que excluya a migrantes irregulares

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump ordenó este jueves un nuevo censo que excluya a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos "ilegalmente", un...

Las remesas que llegan de EU ya aportan el equivalente a 5.3% del PIB del estado de Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En 2024 Puebla alcanzó una dependencia de remesas equivalente a 5.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), incrementó respecto a 5.1 por...

Más noticias

Detienen a involucrado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

La Jornada -
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la...

Ocho organizaciones criminales de América Latina, consideradas terroristas por EU

La Jornada -
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero como terroristas a ocho organizaciones criminales Latinoamérica, entre ellas seis cárteles mexicanos de la...

Militares venezolanos rechazan acusaciones de EU y reafirman lealtad a Maduro

La Jornada -
Caracas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó hoy viernes el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de incrementar la recompensa por la captura del...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025