Abogados de Caro Quintero piden a juez levante medidas de aislamiento

Los abogados de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano preso en Estados Unidos, acusado del asesinato de un agente de la DEA hace 40 años, solicitaron este viernes al juez de distrito Friederick Block que levante las medidas de aislamiento.

Desde su detención en febrero “el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas” y “no tiene permitido ni siquiera un contacto indirecto con su familia, dado que su defensa tiene prohibido difundir las comunicaciones con él a un tercero”, argumenta su defensa, encabezada por el abogado Mark DeMarco, en un documento al que tuvo acceso ‘La Jornada’.

También puedes leer: EU no pedirá pena de muerte para Caro Quintero y ‘El Mayo’ Zambada

Quintero, de 71 años y fundador del Cartel de Guadalajara, está recluido en un penal de máxima seguridad de Nueva York a la espera de su juicio, en “una celda pequeña y sin ventanas. Permanece en esta celda solo durante 23 horas al día de lunes a viernes, y los fines de semana 24 horas. No tiene permitido hacer ejercicio. Las comidas se las pasan a través de una ranura en la puerta de la celda, come solo. La luz está siempre encendida. El aire acondicionado es deficiente y a menudo carece de suficiente ropa o cobijas para enfrentar el frío”, exponen en el texto y señalan que estas condiciones “vulneran el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión”.

Te recomendamos: Caro Quintero se presenta en segunda audiencia ante tribunal en NY

La petición llega tres días después de que el Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump revelara que finalmente no solicitaría la pena de muerte para varios de los narcotraficantes recluidos en Estados Unidos, entre ellos Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, ambos a la espera de su juicio en Nueva York, como se había previsto inicialmente.

Leer más: Incendian el antimonumento +43; acusan al gobierno de ordenar la agresión