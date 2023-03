Abigail Barajas, presunta víctima de violencia e intento de feminicidio, pide a FGE actuar pronto contra su agresor

Tehuacán. Abigail Barajas López, quien nuevamente fue agredida por su expareja, Carlos Emmanuel Linares, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como al ayuntamiento de Tehuacán, actuar para que su agresor sea puesto a disposición de las autoridades fiscales, toda vez que el hombre fue detenido tras esa nueva agresión, pero solo por faltas administrativas, pese a todos los antecedentes que ya existen en su contra.

De acuerdo con la declaración de Abigail, en días pasados su expareja la esperó fuera de su casa y cuando ella llegó junto con sus dos hijas se abalanzó sobre ella para obligarlas a entrar a la vivienda donde las mantuvo privadas de su libertad, la despojó de su teléfono y le hizo tocamientos abusivos delante de las dos menores de edad.

Ella logró comunicarse con su mamá, a través del teléfono de una de sus hijas, lo que permitió que su familia pidiera el apoyo de la Policía Municipal que acudió para detener al presunto agresor, quien se escondió en el baño tratando de impedir que lo arrestaran, lo cual no consiguió.

Recordó que, por una denuncia anterior, Carlos tiene una orden de restricción a fin de que no se acerque a ella ni a sus hijas, lo cual violó, pero a pesar de ello al ingresarlo a la dirección de Seguridad Pública solo se le señaló de faltas administrativas, lo cual podría ser motivo de que alcance su libertad.

La primera denuncia la interpuso por el intento de feminicidio, pues dijo que ese hombre la atropelló intencionalmente, por lo que procedió en su contra. Esta nueva agresión, dijo, es una clara muestra de que ella y sus hijas están en peligro.

“No puedo estar viviendo así, con este miedo de que a cada rato se me acerque, de que me mate, de que les haga algo a mis hijas, no se puede estar viviendo así, ya tienen que hacer algo, porque ¿lo van a querer hacer ya que me encuentren muerta?”, aseveró explicando que se trata de un caso en el que están realmente en peligro la vida de ella y sus hijas.