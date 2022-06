Abelardo Cuéllar advierte persecución política de Barbosa en su contra

El abogado laborista, Abelardo Cuellar Delgado manifestó su temor de ser un perseguido político del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de que éste lo acusara de haberse coludido, en su calidad de secretario del Trabajo, con los representantes legales de trabajadores del Poder Ejecutivo despedidos injustificadamente durante el morenovallismo, para hacer efectivos los pagos que la ley obliga.

En un desplegado que se publica hoy en esta casa editorial, Cuellar delgado hace un llamado al mandatario a la prudencia y asegura que durante su desempeño como titular de la Secretaría del Trabajo, Barbosa jamás le hizo algún comentario sobre alguna duda o molestia con su desempeño.

Cuellar señala que a partir de las declaraciones del gobernador se ha desatado en medios digitales e impresos una campaña en su contra.

No solo eso, el abogado acusa: “Después de la declaración hecha por el gobernador, se generó una campaña mediática en mi contra. Tengo conocimiento que el pasado miércoles 1 de junio, por órdenes del Consejero Jurídico Carlos Palafox Galeana y del Secretario de Trabajo Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, fueron llevados ante la Fiscalía General del Estado, directores, subdirectores y jefes de departamento de la Secretaría de Trabajo, a ratificar una denuncia penal en mi contra, con intención de afectar mi trayectoria personal y profesional. Aún me resisto a pensar que tal proceder tenga fines políticos”.

Y añade: “Al ignorar los verdaderos fines de esta persecución política en mi contra, tengo el temor fundado de que en este clima de hostigamiento se pretenda privarme de mi libertad, y temo por mi familia, esposa e hijos. En tal circunstancia, no me queda más remedio que apelar a la ciudadanía poblana que conoce mi trayectoria profesional y fama pública para que se mantenga vigilante de que no se vulneren mis derechos humanos ni los de mi familia; e impida, por todos los medios a su alcance, que se cometa un atropello en mi contra”.