Editorial

ABEJAS, ASUNTO DE SOBERANÍA

La Redacción

En los campos de Tlacotepec de Benito Juárez, donde antes zumbaban miles de abejas, hoy predomina el silencio. Un estudio del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la BUAP reveló que todas las muestras recolectadas en apiarios locales –miel, cera y abejas– están contaminadas con Florasulam, un herbicida que no se comercializa en México, pero que ha llegado al campo poblano sin control ni registro.

El hallazgo exhibe una cadena de negligencias institucionales. Mientras los apicultores observan la muerte de sus colmenas, la Cofepris admite no tener estudios sobre los efectos del químico ni información sobre su ingreso al país. Sin embargo, la evidencia científica es contundente: 100 por ciento de las muestras contenía Florasulam combinado con 2,4D ácido, dos compuestos reconocidos por su alta toxicidad ambiental.

No se trata de un hecho aislado. La desaparición de las abejas es ya una crisis global provocada por el uso indiscriminado de agroquímicos. En la Cuenca de Tecamachalco, Tlacotepec y Tepanco de López, la mortandad masiva amenaza con borrar la apicultura, actividad esencial del campo.

El caso plantea preguntas graves: ¿cómo ingresó al país un herbicida que sólo se vende en Europa bajo la marca Mustang? ¿Quién lo distribuye? ¿Qué autoridades fallaron? Las hipótesis apuntan a mercados ilegales vinculados a invernaderos de capital extranjero o a terratenientes foráneos que operan bajo esquemas de renta agrícola. Si esto se confirma, el problema trasciende lo ambiental: es también un asunto de soberanía.

