Abdala difunde en redes sociales su imagen junto con sus acciones como delegado de programas federales

Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales en Puebla y exdiputado federal, ha intensificado la difusión de su imagen y acciones gubernamentales en redes sociales durante las últimas semanas, respaldado por mensajes y fotografías vinculados a su gestión pública. Esta estrategia digital surge luego de que trascendieran versiones periodísticas sobre la posible intención de Abdala de buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla en 2025, aunque inicialmente se mencionaba el año 2027.

En su cuenta de X, Abdala ha publicado mensajes en los que destaca el trabajo de médicas y médicos que recorren la entidad para garantizar acceso a servicios de salud, mientras subraya que “la salud es un derecho, no un privilegio”, acompañado de imágenes suyas con una galena. El pasado 18 de agosto, reiteró mediante fotografías propias que el esfuerzo de los servidores públicos permite entregar apoyos directos, resaltando el “#HumanismoMexicano” y posicionándose como parte central de tales iniciativas.

Un mes antes, Abdala celebró la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Puebla, con datos precisos sobre el beneficio a 52 mil 780 mujeres que reciben apoyos económicos bimestrales, difundiendo su imagen junto a una beneficiaria. De nueva cuenta acompañó una fotografía suya con una beneficiaria.

En instagram, el funcionario reproduce contenidos audiovisuales en los que se le observa entregando programas sociales, reunido con servidores públicos y emitió el mensaje “La única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces”, consolidando así su presencia mediante imágenes cotidianas, orgánicas y de interacción directa.

No obstante, el artículo 134 constitucional establece que la propaganda gubernamental debe ser exclusivamente informativa, educativa o de orientación social y bajo ningún caso incluir promoción personalizada de servidores públicos mediante nombres, imágenes, voces o símbolos con fines electorales. Por ello, en caso de confirmarse sus aspiraciones a la candidatura municipal, la actuación de Abdala podría estar sujeta a escrutinio y debate legal respecto al uso institucional de recursos digitales y comunicación social.

El pasado 15 de agosto, La Jornada de Oriente publicó que siete políticos de partidos afines a la llamada Cuarta Transformación podrían levantar la mano para buscar la presidencia municipal de Puebla en 2027: se trata de Laura Artemisa García, Rodrigo Abdala, José Luis García y Alejandro Carvajal por parte de Morena, así como Nora Merino Escamilla, Antonio López Ruiz, del PT, y José Antonio Gali López por el PVEM.

