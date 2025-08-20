Abandonan seis cabezas humanas con narcomensaje en límites de Puebla y Tlaxcala

Seis cabezas humanas, desolladas del rostro, fueron abandonadas a un costado de la carretera que conecta los municipios de San Martín Texmelucan, en Puebla, e Ixtacuixtla, en Tlaxcala. Junto con los restos, se localizó una manta con un narcomensaje dirigido a integrantes de un grupo delictivo.

De manera extraoficial, las autoridades indagan el hallazgo de esta mañana como un presunto “ajuste de cuentas” entre bandas criminales dedicadas al robo de gas LP que operan en la zona limítrofe de Texmelucan y municipios colindantes de Tlaxcala.

El hallazgo fue reportado esta mañana por automovilistas que circulaban por la vialidad y que, al percatarse de los restos humanos, dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia a través del 911.

Policías municipales de Ixtacuixtla arribaron al lugar junto con integrantes del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que se trataba de seis cabezas humanas y procedieron al acordonamiento de la zona para preservar los indicios.

Alrededor de las 8:30 horas, las autoridades municipales y estatales notificaron que el caso debía ser investigado por la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala (FGJE) ya que se logró precisar que los restos fueron localizados en la población de San Gabriel Popocatla, perteneciente a la jurisdicción tlaxcalteca.

Peritos criminalistas de dicha dependencia realizaron el levantamiento de los restos humanos.

Hasta el momento, no ha sido posible identificar a las víctimas, ya que la piel de sus rostros fue desollada, lo que dificulta su reconocimiento. Sin embargo, preliminarmente se reportó que los restos pertenecerían a hombres.

Fuentes policiales confirmaron que el narcomensaje localizado junto con los restos estaba firmado por el grupo criminal denominado “La Barredora”. Dicho mensaje representa la principal línea de investigación para la FGJE, que apunta a un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales.

Además, se pudo constatar que en el mensaje de la manta se acusa de extorsión y homicidios a una célula delictiva.

En un inicio, trascendió que se trataba de cinco cabezas humanas; sin embargo, las autoridades confirmaron más tarde que eran seis.

Cabe señalar que desde la noche anterior algunos medios locales de Tlaxcala habían reportado la posible presencia de restos humanos en la zona, aunque fue hasta esta mañana cuando se concretó la localización. Hasta ahora, no han sido hallados los cuerpos a los que corresponden las cabezas abandonadas.

Finalmente, fue en la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala, específicamente en el municipio poblano de Tlalancaleca donde el pasado abril fue asesinada Arely Pérez Juan, conocida como “La reina del huachicol”, quien desde 2017 fue identificada por autoridades estatales y federales como objeto prioritario por su involucramiento en una banda delictiva dedicada al robo de combustible.

En aquel momento, las diligencias apuntaron a que su homicidio habría ocurrido como una disputa por el control territorial del robo de gas LP en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.