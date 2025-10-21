Martes, octubre 21, 2025
Abandonan el cuerpo de “El Medio Metro del Barrio del Alto” en San Sebastián Aparicio

Aún no hay resultados de la necropsia de ley

Isaí Pérez Guarneros

Vecinos de la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio, en la capital poblana, reportaron esta mañana el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre con aparente acondroplasia (enanismo), quien posteriormente fue identificado como Alfonso Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”. El cadáver fue encontrado al fondo de un canal ubicado a un costado de la calle Maximino Ávila Camacho.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, varios perros callejeros se encontraban peleando en la zona, pues habían comenzado a devorar parte del cuerpo. Al percatarse de la situación, los vecinos dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia.

Aunque aún no se cuentan con los resultados de la necropsia de ley, los primeros indicios apuntan a que la víctima habría perdido la vida a causa de un trauma craneoencefálico. Paralelamente, las autoridades ministeriales investigan la posibilidad de que se trate de Alfonso Pérez, creador de contenido digital conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal junto con paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Durante la revisión inicial, los socorristas observaron que se trataba de una persona de baja estatura con extremidades cortas, características atribuibles a la acondroplasia.

Además, constataron que presentaba una herida en la cabeza y varios hematomas en el torso, por lo que notificaron los hechos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Peritos criminalistas y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias en el lugar.

Entre las características reportadas, se informó que vestía un pantalón y una camisa blanca con manchas de sangre. No portaba identificación, por lo que hasta el momento se desconoce oficialmente su identidad.

El cuerpo fue trasladado al Semefo de la capital para practicar la necropsia de ley, determinar la causa exacta de la muerte y avanzar en su identificación. En este sentido, personal forense indaga si se trata del creador de contenido Alfonso Pérez, ya que personas cercanas afirmaron reconocerlo a través de fotografías difundidas en redes sociales. Al cierre de esta edición, algunos conocidos habían acudido a las instalaciones forenses para realizar el reconocimiento formal del cuerpo.

En cuanto a las causas de muerte, aunque los resultados de la necropsia aún no han sido concluidos, paramédicos informaron que el hombre habría fallecido a consecuencia de un trauma craneoencefálico, posiblemente provocado por un atropellamiento u otro tipo de impacto.

Aun si los estudios forenses confirmaran que se trató de un accidente, el responsable habría abandonado el cuerpo y se habría dado a la fuga tras el hecho.

Al lugar también acudieron policías estatales de Tlaxcala para verificar la jurisdicción del punto donde fue localizado el cuerpo, ya que el canal se ubica en los límites entre ambos estados. Finalmente, se confirmó que el sitio pertenece al territorio poblano.

Cabe destacar que este canal, a la altura de la calle Maximino Ávila Camacho, ha sido escenario de otros hallazgos similares. El pasado 17 de junio fue encontrado allí el cuerpo sin vida de Raymundo, de 38 años, quien había sido reportado como desaparecido tras una discusión con sus familiares.

La víctima presentaba heridas en la cabeza y el torso provocadas con un arma punzocortante, lo que confirmó que fue torturado antes de ser asesinado.

Al cierre de esta edición, no se han reportado detenciones relacionadas con ninguno de los dos casos.

