Viernes, octubre 24, 2025
Abandonan dos cadáveres dentro de bolsas negras bajo el “Puente de Piedra” en La Resurrección

Fueron localizados una motocicleta y un vehículo que podrían estar relacionados con los hechos

Isaí Pérez Guarneros

La madrugada de este viernes, dos cadáveres presuntamente desmembrados fueron abandonados debajo del “Puente de Piedra”, en la junta auxiliar de La Resurrección, en la capital poblana.

Junto a los restos fue colocada una narcomanta con mensajes amenazantes, además de una motocicleta que estaría vinculada con el crimen.

Fueron trabajadores que se dirigían a sus centros laborales quienes descubrieron las bolsas y sospecharon de inmediato, al notar manchas hemáticas en el plástico. Por ello, dieron aviso a los servicios de emergencia a través del 911.

Agentes de la Policía Municipal de Puebla acudieron como primeros respondientes y confirmaron que dentro de las bolsas se encontraban restos humanos. En ese momento aún no se precisaba si correspondían a una o dos personas.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, peritos criminalistas y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento de los restos y las primeras diligencias correspondientes.

Durante las investigaciones se determinó que, además de la narcomanta, una motocicleta aparentemente abandonada podría estar relacionada con el caso, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Una hora más tarde, un vehículo Chevrolet blanco fue localizado en aparente abandono a un costado de la autopista Puebla–Orizaba. Las autoridades presumen que dicho coche estaría directamente vinculado con el abandono de los dos cadáveres desmembrados.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo para su identificación. Hasta el momento se desconocen las características físicas de las víctimas.

Cabe recordar que el pasado 8 de octubre se localizaron otros restos humanos en condiciones similares en la colonia El Paraíso, en los límites entre Amozoc y la capital poblana. Dichos hechos continúan sin resolverse y no hay personas detenidas.

