Abandonan cadáver de mujer envuelto en cobijas al lateral de la autopista Puebla-México

Isaí Pérez Guarneros

La noche del jueves, automovilistas reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años, envuelto en cobijas, en un terreno baldío ubicado al lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del bulevar Hermanos Serdán.

Hasta la mañana de este viernes, la víctima aún no había sido identificada. De acuerdo con los reportes oficiales, los conductores comenzaron a alertar a los servicios de emergencia a través del 911 sobre la presencia de una mujer ensangrentada tendida en el lugar.

Al sitio acudieron paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron que la mujer presentaba manchas de sangre en el rostro y estaba envuelta en cobijas.

Aunque los socorristas intentaron brindarle auxilio, la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron el deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Tras ello, la incorporación a la autopista fue cerrada por varias horas para permitir las diligencias correspondientes.

Antes de la llegada de los peritos criminalistas, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ejército Mexicano se sumaron al resguardo del área, con el fin de mantener la zona asegurada y evitar el tránsito.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) poco antes de la medianoche, donde se realizarán la necropsia de ley y los trabajos de identificación. Las fuerzas de seguridad mantuvieron vigilancia en el sitio hasta las primeras horas de este viernes.

Al cierre de esta edición, aún no se determina la causa de muerte; sin embargo, los peritos confirmaron que la mujer presentaba varias heridas, lo que habría provocado los sangrados observados por los automovilistas.

La primera hipótesis apunta a que el cuerpo fue arrojado desde un vehículo o abandonado por una o varias personas que llegaron al lugar en automóvil y posteriormente huyeron.

De enero a septiembre de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado 19 feminicidios en la entidad. Los meses con mayor incidencia fueron mayo y enero, con cinco carpetas de investigación abiertas en cada uno.

