Abandonan a recién nacido en calles de Huejotzingo; lo trasladan a hospital

La mañana de este lunes, un vecino del Tercer Barrio de Huejotzingo encontró a un recién nacido abandonado sobre la calle Duraznos, aún con el cordón umbilical adherido a su cuerpo, mientras lloraba y un perro callejero mordía parte del mismo.

Ante el hallazgo, el ciudadano dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos arribaron paramédicos, quienes brindaron atención al menor y lo trasladaron con vida al Hospital General de Huejotzingo.

Aunque el estado de salud del recién nacido se mantiene como reservado, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició las investigaciones correspondientes. De manera extraoficial se informó que autoridades realizaron recorridos en la zona para ubicar cámaras de videovigilancia y obtener testimonios que permitan identificar el momento en que el menor fue abandonado.

El vecino que lo encontró relató que se percató de la situación al escuchar el llanto del pequeño y observar a un perro callejero merodeando y lamiendo el cordón umbilical. Gracias a su intervención, el recién nacido pudo ser rescatado con vida.

Este caso ocurre apenas dos semanas después de otro hecho similar registrado el pasado 9 de septiembre en el municipio de Amozoc. En esa ocasión, fue localizado el cadáver de un nonato dentro de bolsas de basura en la colonia San Miguel Cuautenco, sobre la privada Andrés Rojas Romero esquina con calle 2 Norte.

En dicho hallazgo, perros callejeros habían roto las bolsas, lo que permitió a los vecinos descubrir el cuerpo. El nonato ya presentaba graves lesiones, pues los animales habían devorado parte de las extremidades e intestinos.

Las autoridades confirmaron entonces que el producto había muerto antes de nacer. La FGE quedó a cargo de las pesquisas para determinar quién abandonó la bolsa con el cadáver. Sin embargo, pese a los reportes vecinales que situaban el abandono en horas previas al amanecer, hasta ahora no se ha logrado identificar a los responsables.