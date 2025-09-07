Domingo, septiembre 7, 2025
Líder sindical de Seglo niega que lo haya “comprado” la empresa con un viaje a Europa

Aarón Espinoza niega que su viaje a Europa fuera financiado por Seglo, defiende legalidad del proceso sindical
Patricia Gutiérrez Rodríguez

“Tendrían que comprobarlo, no sé de qué están hablando”, afirmó Aarón Espinoza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Seglo Mexicana, al responder a la acusación de que presuntamente habría recibido dinero de la compañía y que, con ese recurso, realizó en este año un viaje a Francia junto a su familia. 

El dirigente sindical dijo en entrevista que, como cualquier familia, reúnen recursos tras años de trabajo para costear celebraciones personales como aniversarios.

Cabe recordar que en diciembre pasado, tras la pérdida del contrato con Volkswagen, cientos de trabajadores de Seglo fueron despedidos. Posteriormente, estos señalaron que Espinoza habría negociado condiciones a favor de la empresa.

El secretario general rechazó las acusaciones, y sostuvo que tanto su esposa como su hijo trabajan y contribuyeron al viaje familiar, sin que existiera relación alguna con la liquidación de empleados.

La crisis laboral que detonó las denuncias inició en 2024, cuando Seglo Mexicana perdió sus principales contratos con Volkswagen, lo que derivó en la salida de empleados. 

Los extrabajadores manifestaron inconformidad por la manera en que se gestionaron las liquidaciones y la ausencia de utilidades en 2024, por lo que en este año no fueron beneficiados con el reparto de las ganancias.

Insistieron en que no recibieron el 100 por ciento de la indemnización que les correspondía por ley y que el sindicalista no defendió sus derechos ante la empresa.

Espinoza explicó que únicamente un trabajador recibió una cantidad elevada y que las demás indemnizaciones se calcularon según los lineamientos oficiales y conforme a la ley.

Argumentó que las demandas interpuestas no prosperaron en su totalidad, debido a que sería “imposible” que todos los empleados alcanzaran cifras de 500 mil o 800 mil pesos, como se había rumorado entre los inconformes.

Respecto al reparto de utilidades, el dirigente señaló que en 2025 Seglo Mexicana presentó su carátula fiscal, la cual indica que no tuvo beneficios económicos por haber perdido los proyectos más importantes, como los de Volkswagen. 

Espinoza aclaró que los procedimientos se revisaron junto a asesores de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y un contador fiscal, y que los empleados activos recibieron un bono de mil 800 pesos, mientras que los que ya no laboraban en la empresa no obtuvieron ningún pago adicional.

De acuerdo con lo informado por el líder gremial, “si no hay utilidades no se entregan a quienes están inactivos, se cumple la ley”.

Espinoza sostiene que todas las acciones tomadas estuvieron respaldadas jurídicamente y que no se cometieron irregularidades en el manejo de los fondos sindicales ni empresariales.

